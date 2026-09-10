☀️
Tiranë 28°C · Kthjellët 10 September 2026
S&P 500 7,605 ▼0.42%
DOW 52,110 ▼0.52%
NASDAQ 26,149 ▼0.4%
NAFTA 101.41 ▲5.58%
ARI 4,403 ▼1.29%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1634 EUR/GBP 0.8587 EUR/CHF 0.9419 EUR/ALL 92.0706 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3416 EUR/TRY 56.4313 EUR/JPY 178.70 EUR/CAD 1.6050 EUR/USD 1.1634 EUR/GBP 0.8587 EUR/CHF 0.9419 EUR/ALL 92.0706 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3416 EUR/TRY 56.4313 EUR/JPY 178.70 EUR/CAD 1.6050
₿ CRYPTO
BTC $77,173 ▼ -2.05% ETH $2,449 ▼ -1.87% XRP $1.3536 ▼ -4.84% SOL $99.6200 ▼ -3.56%
S&P 500 7,605 ▼0.42 % DOW 52,110 ▼0.52 % NASDAQ 26,149 ▼0.4 % NAFTA 101.41 ▲5.58 % ARI 4,403 ▼1.29 % S&P 500 7,605 ▼0.42 % DOW 52,110 ▼0.52 % NASDAQ 26,149 ▼0.4 % NAFTA 101.41 ▲5.58 % ARI 4,403 ▼1.29 %
EUR/USD 1.1634 EUR/GBP 0.8587 EUR/CHF 0.9419 EUR/ALL 92.0706 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3416 EUR/TRY 56.4313 EUR/JPY 178.70 EUR/CAD 1.6050 EUR/USD 1.1634 EUR/GBP 0.8587 EUR/CHF 0.9419 EUR/ALL 92.0706 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3416 EUR/TRY 56.4313 EUR/JPY 178.70 EUR/CAD 1.6050
10 Sep 2026
Breaking
Rihapet çështja e bujshme: Italiani akuzohet për vrasjen dhe djegien e trupit të shqiptarit Arrestohet ndihmës drejtori në Drejtorinë e Doganave, kapet me ryshfet mbi 15 mijë euro ANALIZË – Kriza në LM trondit ekonominë globale, çmimi në rritje i naftës rikthen inflacionin Xhiro 25 e MLS: Kandidatët për Golin e Javës Riaktivizohet zjarri në Çërrilë të Mallakastrës, flakët po përhapen me shpejtësi
Menu
Kronika

Aksident i trefishtë në aksin Lushnje-Berat, në gjendje të rëndë dy drejtuesit e mjeteve. Detajet e para

· 1 min lexim

Një aksident i rëndë është regjistruar pasditen e kësaj të enjte në rrugën nacionale Lushnjë-Berat. Mësohet se në aksident janë përfshirë 3 automjete teksa ngjarja ka ndodhur në afërsi të Kashtbardhës.

Sipas informacioneve paraprake, dy nga drejtuesit e mjeteve janë në gjendje të rëndë dhe menjëherë janë transportuar drejt spitalit të Lushnjës. Raportohet se përplasja kokë më kokë e dy automjete ka shkaktuar plagë të rënda tek drejtuesit.

Ngjarja ka ndodhur pas një parakalimi ku një makinë tip “Benz” ka përplasur fillimisht një mjet “Fiat” dhe më pas është përplasur me një mjet “Ford”. Policia po punon për zbardhjen e plotë të rrethanave dhe shkaqeve të aksidentit.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu