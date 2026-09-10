Zjarret, ISHP: Tymi ka ndikim në shëndetin publik të grupeve në risk
Shqipëria po përballet prej disa muajsh me vatra të vazhdueshme zjarri. Veç impaktit mjedisorë, specialistët e ISHP thonë se tymi I çliruar ka ndikim të menjëhershëm në shëndetin e popullatës.
Ekspertët thonë se disa kategori janë më të rrezikuara nga ndotja e ajrit si pasojë e zjarreve. Sigurisht që më të rrezikuar janë personat që punojnë për shuarjen e këtyre zjarreve dhe ata që banojnë më afër vatrave dhe problemet janë disa.
Për banorët që janë afër vatrave të zjarrit specialistët rekomandojnë që se pari të siguohet që nuk rrezikojnë nga flakët dhe më tej për tu mbrojtur nga tymi, duhet të qëndrojnë larg dhe të përdorin maska me filtra.
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