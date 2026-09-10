☀️
Tiranë 28°C · Kthjellët 10 September 2026
S&P 500 7,605 ▼0.42%
DOW 52,110 ▼0.52%
NASDAQ 26,149 ▼0.4%
NAFTA 101.41 ▲5.58%
ARI 4,403 ▼1.29%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1634 EUR/GBP 0.8587 EUR/CHF 0.9419 EUR/ALL 92.0706 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3416 EUR/TRY 56.4313 EUR/JPY 178.70 EUR/CAD 1.6050 EUR/USD 1.1634 EUR/GBP 0.8587 EUR/CHF 0.9419 EUR/ALL 92.0706 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3416 EUR/TRY 56.4313 EUR/JPY 178.70 EUR/CAD 1.6050
₿ CRYPTO
BTC $77,173 ▼ -2.05% ETH $2,449 ▼ -1.87% XRP $1.3536 ▼ -4.84% SOL $99.6200 ▼ -3.56%
S&P 500 7,605 ▼0.42 % DOW 52,110 ▼0.52 % NASDAQ 26,149 ▼0.4 % NAFTA 101.41 ▲5.58 % ARI 4,403 ▼1.29 % S&P 500 7,605 ▼0.42 % DOW 52,110 ▼0.52 % NASDAQ 26,149 ▼0.4 % NAFTA 101.41 ▲5.58 % ARI 4,403 ▼1.29 %
EUR/USD 1.1634 EUR/GBP 0.8587 EUR/CHF 0.9419 EUR/ALL 92.0706 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3416 EUR/TRY 56.4313 EUR/JPY 178.70 EUR/CAD 1.6050 EUR/USD 1.1634 EUR/GBP 0.8587 EUR/CHF 0.9419 EUR/ALL 92.0706 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3416 EUR/TRY 56.4313 EUR/JPY 178.70 EUR/CAD 1.6050
10 Sep 2026
Breaking
Rihapet çështja e bujshme: Italiani akuzohet për vrasjen dhe djegien e trupit të shqiptarit Arrestohet ndihmës drejtori në Drejtorinë e Doganave, kapet me ryshfet mbi 15 mijë euro ANALIZË – Kriza në LM trondit ekonominë globale, çmimi në rritje i naftës rikthen inflacionin Xhiro 25 e MLS: Kandidatët për Golin e Javës Riaktivizohet zjarri në Çërrilë të Mallakastrës, flakët po përhapen me shpejtësi
Menu
Kronika

Riaktivizohet zjarri në Çërrilë të Mallakastrës, flakët po përhapen me shpejtësi

· 1 min lexim
në Çërrilë të

Një vatër zjarri është riaktivizuar në Çërrilë të Mallakastrës duke u kthyer në problem për banorët e zonës. I favorizuar nga kushtet atmosferike dhe nga bimësia, zjarri është përhapur në sipërfaqe të madhe me pisha.

Për neutralizimin e flakëve po punojnë 4 mjete zjarrfikëse, 30 forca të armatosura dhe 20 forca bashkiake ndërkohë që terreni i thyer vështirëson ndërhyrjen nga terreni. Ndërkohë në ndihmë të ekipeve të angazhuara ka ardhur dhe një helikopter. Deri më tani zjarri ndodhet në distancë nga zonat e banuara.

Ky sezon veror ka përballur dhe njëherë tjetër Shqipërinë me zjarret. Ndër vendet më të prekura është Fushë Kruja, Himara, Fieri, Puka, Himara, Lura si dhe rrethinat në Tiranë. Fatmirësisht nuk ka bilance negative në jetë njerëzish, ndonëse ka pasur banesa të djegura e sipërfaqe të mëdha pyjore e bujqësore totalisht të shkrumbuara.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu