Aksident në Durrës: Makina përplas tre fëmijë, dy vdesin dhe një është në gjendje të rëndë
Një aksident i rëndë ndodhi të dielën, 3 maj, në zonën e Kënetës në Durrës, ku një automjet goditi tre fëmijë. Si pasojë dy të mitur humbën jetën, ndërsa një tjetër mbeti i lënduar rëndë.
Policia njoftoi se rreth orës 14:20, në lagjen nr. 15, një automjet i drejtuar nga shtetasi N. R., rreth 57 vjeç, përplasi tre fëmijë rreth moshës 10 vjeç. Si pasojë dy prej tyre ndërrojën jetë, ndërsa i mituri i tretë po transportohet për trajtim të specializuar në Tiranë, sipas TV Klan.
Në vendngjarje mbërritën shërbimet e emergjencës dhe uniformat blu, të cilat po punojnë për sqarimin e plotë të rrethanave. Drejtuesi i automjetit është arrestuar dhe po kryhen veprimet hetimore për të përcaktuar shkakun dhe përgjegjësitë.
Hetimet dhe procedurat gjyqësore vazhdojnë teksa autoritetet vijojnë mbledhjen e provave dhe dëshmive; ngjarja raportohet edhe nga TV Klan.
