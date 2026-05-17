Aksident në Elbasan, makina del nga rruga dhe përfundon në kanal
Aksident në fshatin Papër të Elbasanit, ku një automjet ka dalë nga rruga dhe ka përfunduar në kanal.
Nga informacionet paraprake, dyshohet se shkak i aksidentit është humbja e kontrollit të mjetit, ndërsa në vendngjarje kanë mbërritur shërbimet e policisë për zbardhjen e rrethanave.
Deri më tani nuk ka informacion zyrtar për persona të lënduar.
