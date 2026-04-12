Aksident në Vlorë/ Makina përplas një 8-vjeçare, procedohet penalisht shoferi
Policia e Vlorës ka proceduar penalisht një 31-vjeçar.
Gjatë drejtimit të automjetit, i riu ka përplasur një 8-vjeçare, e cila ka marrë mjekim në spital dhe më pas është larguar për në banesë.
Gjithashtu, drejtuesi i automjetit dyshohet se ka humbur kontrollin e mjetit, duke goditur edhe dy automjete të parkuara në zonë.
