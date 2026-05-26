Tiranë 26 May 2026
EUR/USD 1.1640 EUR/GBP 0.8623 EUR/CHF 0.9113 EUR/ALL 95.5426 EUR/MKD 61.6945 EUR/RSD 117.4639 EUR/TRY 53.3770 EUR/JPY 185.01 EUR/CAD 1.6069
BTC $77,087 ▼ -0.36% ETH $2,119 ▲ +0.15% XRP $1.3521 ▼ -0.44% SOL $85.1500 ▼ -0.84%
Mashtrimet me subvencionet bujqësore të BE, 17 të arrestuar në Selanik! Eurodeputetët sot në Athinë

Rasti i mashtrimeve me subvencionet e BE-së do të jetë nën “mikroskopin” e delegacionit të eurodeputetëve nga Komiteti i Kontrollit Buxhetor që mbërrijnë të martën në Athinë.

Vizita e eurodeputetëve do të zgjasë deri më 28 maj me qëllim hetimin e ankesave në lidhje me subvencionet, si dhe vlerësimin e masave korrigjuese që janë ndërmarrë.

Kjo vizitë zyrtare vjen në 24 orët ku janë arrestiar 20 persona në Kretë dhe 17 në Selanik, të cilat kanë mbledhur në mënyrë të paligjshme miliona euro nga subvencionet nga OPEKEPE.

Eurodeputetët e CONT do të takohen me Ministrin e Zhvillimit Rural dhe Ushqimit, Margaritis Schinas, si dhe me zyrtarët përgjegjës për subvencionet bujqësore, të ardhurat publike, transparencën dhe kontrollet.

Ata do të bisedojnë gjithashtu me përfaqësues të sektorit bujqësor, gazetarë dhe palë të tjera të interesuara.

Delegacioni i Komisionit, i udhëhequr nga Tomas Zdechovsky, përfshin gjithashtu Monika Hohlmeier, Lucia Annunziata dhe Rasmus Nordqvist.

Në fund të vizitës, më 28 maj në orën 12:00, delegacioni do të mbajë një konferencë për shtyp në Zyrën Ndërlidhëse të Parlamentit Evropian në Athinë.

