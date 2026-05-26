Pas sulmeve të fundit, Kina i bën thirrje SHBA-së dhe Iranit të respektojnë armëpushimin
Kina i ka kërkuar SHBA-së dhe Iranit të “respektojnë angazhimet e tyre” ndaj armëpushimit gjithnjë e më të brishtë.
Kjo vjen pasi ushtria amerikane tha se kreu sulme “vetëmbrojtëse” ndaj Iranit, duke synuar një numër vendesh në jug të vendit.
Irani tha se kishte të drejtë të reagonte ndaj çdo shkeljeje të armëpushimit, i cili ka qenë në fuqi që nga fillimi i prillit.
Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme kineze, Mao Ning, tha: “Ne u bëjmë thirrje palëve përkatëse të respektojnë angazhimet e tyre ndaj armëpushimit, të zgjidhin mosmarrëveshjet me mjete paqësore, të vazhdojnë të kërkojnë një zgjidhje përmes dialogut dhe negociatave që adreson shqetësimet legjitime të të gjitha palëve.”
