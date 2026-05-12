Aksident trafiku në rrugën Gradsko – Prilep, humb jetën një person
Një banor 89-vjeçar i Rosomanit vdiq pasi u godit nga një kamion, tha zëdhënësja e Sektorit të Punëve të Brendshme – Veles, Ana Milevska Gjeorgieva.
Sot, në DPB–Kavadar u raportua se në orën 18:55 në rrugën rajonale Gradsko – Prilep, në Rosoman, një kamion “Scania” me targa të Kavadarit me rimorkio të drejtuar nga R.L., 45 vjeç nga Kavadari, ka goditur këmbësorin K.GJ., 89 vjeç nga Rosomani.
Këmbësori ndërroi jetë në vendin e aksidentit nga lëndimet e marra, ndërsa një mjek nga Shërbimi i Mjekësisë së Shpejtë – Kavadari e ka konfirmuar vdekjen e tij”, shpjegoi ajo.
Është njoftuar prokurori publik, ndërsa një ekip policor nga DPB–Kavadar ka kryer inspektim në vendin e ngjarjes./Telegrafi/
