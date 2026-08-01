Tiranë 25°C · Pjesërisht vranët 01 August 2026
S&P 500 7,490 ▲0.7%
DOW 52,485 ▲0.53%
NASDAQ 25,374 ▲1%
NAFTA 84.67 ▲1.29%
ARI 4,107 ▼1.29%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1512 EUR/GBP 0.8554 EUR/CHF 0.9310 EUR/ALL 93.9451 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4245 EUR/TRY 54.7520 EUR/JPY 182.58 EUR/CAD 1.6142 EUR/USD 1.1512 EUR/GBP 0.8554 EUR/CHF 0.9310 EUR/ALL 93.9451 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4245 EUR/TRY 54.7520 EUR/JPY 182.58 EUR/CAD 1.6142
₿ CRYPTO
BTC $62,793 ▼ -0.38% ETH $1,843 ▼ -1.1% XRP $1.0587 ▼ -0.52% SOL $71.7000 ▼ -1.81%
S&P 500 7,490 ▲0.7 % DOW 52,485 ▲0.53 % NASDAQ 25,374 ▲1 % NAFTA 84.67 ▲1.29 % ARI 4,107 ▼1.29 % S&P 500 7,490 ▲0.7 % DOW 52,485 ▲0.53 % NASDAQ 25,374 ▲1 % NAFTA 84.67 ▲1.29 % ARI 4,107 ▼1.29 %
EUR/USD 1.1512 EUR/GBP 0.8554 EUR/CHF 0.9310 EUR/ALL 93.9451 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4245 EUR/TRY 54.7520 EUR/JPY 182.58 EUR/CAD 1.6142 EUR/USD 1.1512 EUR/GBP 0.8554 EUR/CHF 0.9310 EUR/ALL 93.9451 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4245 EUR/TRY 54.7520 EUR/JPY 182.58 EUR/CAD 1.6142
01 Aug 2026
Breaking
Qëlloi me armë ndaj automjetit të 30-vjeçarit në Lezhë, identifikohet dhe shpallet në kërkim autori i dyshuar Rama: Kërcënimi më i madh për Shqipërinë janë vetë shqiptarët, duhet të bëjmë më shumë për integrimin në BE “Paratë e blerësve ndërtojnë pallatet” “Blerësi me kontratë porosie në prona të sekuestruara do të gjendet në pingpongun e drejtësisë” Aksion kërkimi në Jezerc, dy motoristë dyshohet se kanë humbur rrugën
Menu
Kosova

Aksion kërkimi në Jezerc, dy motoristë dyshohet se kanë humbur rrugën

· 1 min lexim

Departamenti i Motoristëve i Shoqatës së Kosovës për Kërkim dhe Shpëtim është angazhuar në një aksion kërkimi për dy motoristë që dyshohet se kanë humbur rrugën në zonën e Jezercit.

Sipas njoftimit të Shoqatës së Kosovës për Kërkim dhe Shpëtim, ekipet janë në terren dhe po zhvillojnë kërkimet për lokalizimin e tyre.

“Departamenti i Motoristëve i Shoqatës së Kosovës për Kërkim dhe Shpëtim është angazhuar në një aksion kërkimi dhe orientimi për dy motoristë të humbur në zonën e Jezercit”, thuhet në njoftim.

Nga kjo shoqatë kanë bërë të ditur se ekipet po punojnë intensivisht për gjetjen e motoristëve.

“Ekipet tona janë në terren dhe po punojnë intensivisht për lokalizimin e tyre. Shpresojmë që shumë shpejt motoristët të gjenden dhe të kthehen të sigurt”, thuhet më tej në njoftim.

Deri në publikimin e këtij njoftimi, nuk janë dhënë detaje të tjera lidhur me identitetin e motoristëve apo rrethanat në të cilat kanë humbur rrugën. /Telegrafi/

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu