Qëlloi me armë ndaj automjetit të 30-vjeçarit në Lezhë, identifikohet dhe shpallet në kërkim autori i dyshuar
Një ngjarje e rëndë është shënuar pasditen e kësaj të shtune në Lezhë, ku një automjet është qëlluar me armë zjarri, por fatmirësisht pa pasoja në njerëz.
Sipas policisë, rreth orës 18:00, shtetasi Gj. Gj., i cili lëvizte me një automjet tip “Audi”, ka qëlluar me armë zjarri në drejtim të një automjeti tjetër tip “Audi”, në lëvizje, që drejtohej nga shtetasi M. J., 30 vjeç, banues në Rubik.
Nga verifikimet paraprake të kryera nga autoritetet rezulton se nuk ka persona të dëmtuar nga të shtënat.
Shërbimet e Policisë vijojnë punën për kapjen e autorit të dyshuar, ndërsa grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe, nën drejtimin e Prokurorisë, po kryen veprimet hetimore për zbardhjen e plotë të rrethanave dhe dokumentimin ligjor të ngjarjes.
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