ChatGPT bëhet top basketbolli, OpenAI prezanton produktin e ri
OpenAI po shet një top basketbolli të ChatGPT me vlerë 70 dollarë, si pjesë e fushatës së saj të re “Pause. Play. Prompt.”.
Sipas kompanisë, topi i basketbollit shërben si një kujtesë fizike se kreativiteti nuk jeton vetëm në ekrane.
Topi është një nga disa artikuj të markës të publikuar si pjesë e fushatës, e cila thekson idenë se kreativiteti mund të ndodhë si me ashtu edhe pa Al. /Telegrafi/
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