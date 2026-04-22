Aksioni kundër lojërave të fatit, sinjalizimi u bë në emailin e Drejtorit të Përgjithshëm të Policisë
Janë zbuluar detaje nga operacionet Shtetit kundër lojërave të fatit të zhvilluara në Tiranë, Milot dhe Laç, ku është sqaruar edhe arsyeja e përfshirjes
Janë zbuluar detaje nga operacionet Shtetit kundër lojërave të fatit të zhvilluara në Tiranë, Milot dhe Laç, ku është sqaruar edhe arsyeja e përfshirjes së drejtpërdrejtë të Policisë së Shtetit në këto aksione.
Sipas burimeve për Euronews, kjo ka ardhur pasi informacionet për këto veprimtari të paligjshme janë siguruar nga vetë Drejtori i Përgjithshëm i Policisë së Shtetit, Skënder Hita, i cili ka marrë sinjalizimet përmes emailit të tij zyrtar dhe ka orientuar më pas ndërhyrjet në terren.
Në operacionin e zhvilluar në Tiranë, të koduar “Fati i Lojërave”, u evidentuan 4 raste të përshtatjes së ambienteve për lojëra fati me makina elektronike dhe tavolina pokeri. Gjatë këtij aksioni u arrestuan 5 shtetas dhe u shpallën në kërkim 2 të tjerë, ndërsa u sekuestruan 16 kompjutera dhe pajisje të tjera të përdorura për këtë veprimtari të kundërligjshme.
Ndërkohë, në Milot dhe Laç u zbuluan 3 ambiente të tjera të përshtatura për lojëra fati, ku u konstatuan gjithashtu edhe raste të lidhura me shpërndarje të lëndëve narkotike. Në këtë operacion u arrestuan tre persona dhe u procedua një tjetër, ndërsa një shtetas u shpall në kërkim, teksa u sekuestruan makina lojërash fati, tavolina pokeri dhe sasi kokaine.
Hetimet vijojnë në të gjitha rastet për të identifikuar rrjetet e plota të përfshira në këtë aktivitet të paligjshëm, ndërsa materialet procedurale i janë referuar prokurorive përkatëse për veprime të mëtejshme.
