☁️
Tiranë 17°C · Vranët 22 April 2026
S&P 500 7,064 ▼0.63%
DOW 49,149 ▼0.59%
NASDAQ 24,260 ▼0.59%
NAFTA 90.92 ▲1.39%
ARI 4,768 ▲1.02%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1750 EUR/GBP 0.8700 EUR/CHF 0.9171 EUR/ALL 95.5589 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3505 EUR/TRY 52.7711 EUR/JPY 187.20 EUR/CAD 1.6043 EUR/USD 1.1750 EUR/GBP 0.8700 EUR/CHF 0.9171 EUR/ALL 95.5589 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3505 EUR/TRY 52.7711 EUR/JPY 187.20 EUR/CAD 1.6043
₿ CRYPTO
BTC $78,206 ▲ +3.09% ETH $2,403 ▲ +4.3% XRP $1.4504 ▲ +1.43% SOL $88.6200 ▲ +3.86%
22 Apr 2026
Breaking
KSHZ-ja kërkon nga Ministria e Drejtësisë të përcakton listat e kandidaturave të pavarura Skandali në Fakultetin e Filozofisë në UKIM, Janevska: Nëse anulohen studimet, atëherë do të shfuqizohen edhe diplomat Themelohet Garda për Mbrojtjen e Natyrës dhe shënimin e Ditës së Tokës Inspektorati i Punës: 41 inspektime në 48 orë, 16 ndalime punimesh Merkato/ Juventusi i ofron Lewa-s 6 mln euro në sezon, Barcelona nuk është dorëzuar ende
Menu
Sporti

Buffon: Mungon talenti kreativ, më e lehtë të shohësh 1000 alienë, se Italinë jashtë 3 Botërorë

· 2 min lexim

“Duhet të ndryshojmë. Nëse e analizojmë situatën me qartësi, kemi potencialin për të ndërtuar një të ardhme më të mirë. Por, nëse e mohon problemin, ai problem do të mbetet gjithmonë”.

Janë fjalët e Gianluigi Buffon në një intervistë për “The Guardian” në lidhje me krizën e futbollit italian, me Italinë që një muaj më parë në Bosnjë dështoi për herë të tretë radhazi të shkojë në Botëror.

“Është nëj faqe e dhimbshme për futbollin italian dhe për mua. Nëse do të më pyesnin 12 vjet më pare, do të përgjigjesha se do të ishte më e lehtë të shihja 1000 alienë përreth meje se Italinë jashtë Kupës së Botës tri herë radhazi.

Por ky është realiteti, – ka vazhduar ish-kreu i delegacionit ‘axurr’. – Cilat janë arsyet e rënies së futbollit italian? Do të thosha se tre janë kryesoret: e para është globalizimi, që i ka lejuar të gjitha skuadrat të jenë kompetitive, pastaj niveli i mesëm është shtuar dukshëm.

Përveç kësaj, deri 15 vjet më parë, kur fitonim ishim taktikisht superiorë ndaj kundërshtarëve tanë. Dhe së treti, kemi lojtarë fantastikë, por ajo që mungon është talenti i vërtetë kreativ, si ai i Baggio, Del Piero apo Totti, të cilët në atë kohë na ndihmonin të fitonim”.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

