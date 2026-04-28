Akti i parë i gjysmëfinales. PSG-Bayern, formacionet zyrtare. Parizienët në kapacitet të plotë, bavarezët me disa mungesa
PSG dhe Bayern do të përballen sonte në “Parc des Princes”, në sfidën e parë gjysmëfinale në Champions League. Parizienët vijnë me kapacitetin e tyre të plot për këtë takim, ndërsa bavrezët kanë disa mungesa për shkak dëmtimesh, si Serge Gnabry, Lennart Karl, Tom Bischof e Raphael Guerreiro.
Luis Enrique dhe Vincent Kompany nuk lënë vend për surpriza dhe hedhin në fushë nga minuta e parë formacionet e tyre më të mira të mundshme.
PSG XI: Safonov, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendy, Neves, Vitinha, Zaire-Emery, Doue, Dembele, Kvaratskhelia
Bayern Munich XI: Neuer, Stanisic, Upamecano, Tah, Davies, Kimmich, Pavlovic, Olise, Musiala, Diaz, Kane
