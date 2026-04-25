Kronika

Alarm për bombë në një qendër tregtare në Tiranë, reagon policia: Nuk u konstatua asgjë e paligjshme

Një alarm për lëndë plasesë në një qendër tregtare në Tiranë është lëshuar mbrëmjen e kësaj të shtunë. Lidhur me këtë alarm, policia ka dalë me një reagim zyrtar ndërsa bën me dije se ngjarja është raportua rreth orës 20:10 ku është dërguar një email.

Sipas email-it, raportohej se rreth orës 20:30 do të shpërthente një lëndë plasëse. Policia ka shkuar menjëherë në vendngjarje.

Pas kontrolleve mësohet se policia nuk ka konstatuar asgjë të paligjshme. Grupi hetimor po punon për identifikimin e personit që ka dërguar emailin dhe për sqarimin e rrethanave të rastit.

“Tiranë/Informacion paraprak. Rreth orës 20:10, shtetasi A. D, ka njoftuar sallën operative të DVP Tiranë se në email e tij ka ardhur një mesazh se në qendrën tregtare ku ai punon si shef security është vendosur një sasi lëndë plasëse, e cila do shpërthejë në orën 20:30.

Menjeherë në vendngjarje kanë shkuar shërbimet e Policisë, Forcat Xheniere dhe shërbimet e Antiterritorit, të cilët kanë kontrolluar qendrën dhe nuk kanë konstatuar asgjë të paligjshme.

Grupi hetimor po punon për identifikimin e shtetasit që ka dërguar emailin dhe për sqarimin e rrethanave të rastit”, njofton policia.

Lexo Gjithashtu