Alex Newhook firmos kontratë katërvjeçare 22.2 milionë dollarë me Montreal Canadiens
Alex Newhook nënshkroi një kontratë katërvjeçare me Montreal Canadiens me vlerë totale 22.2 milionë dollarë, që përkthehet në një vlerë mesatare vjetore prej 5.55 milionë dollarësh. Marrëveshja do të hyjë në fuqi nga sezoni i ardhshëm.
Siç raporton nhl, kontrata e re vjen ndërsa sulmuesi 25-vjeçar po hyn në sezonin e fundit të një marrëveshjeje tjetër katërvjeçare me vlerë 11.6 milionë dollarë, të nënshkruar më 11 korrik 2023 (AAV 2.9 milionë dollarë). Newhook shënoi 25 pikë (13 gola, 12 asistime) në 42 ndeshje të rregullta sezonale këtë sezon, si dhe 10 pikë (7 gola, 3 asistime) në 19 ndeshje të plej-ofit. Që nga trajnimi i tij te Montreal pas shkëmbimit me Colorado-n më 27 qershor 2023, ai ka 85 pikë (43 gola, 42 asistime) në 179 ndeshje me klubin.
Klubi gjithashtu firmosi mbrojtësin Arber Xhekaj me një kontratë njëvjeçare prej 1.5 milionë dollarësh. Xhekaj, 25 vjeç, regjistroi katër pikë (1 gol, 3 asistime) dhe udhëhoqi skuadrën me 178 body-checks në 65 ndeshje të sezonit të rregullt këtë sezon, si dhe dy pikë (1 gol, 1 asistim) në 13 ndeshje të plej-ofit. Ai u bashkua me Montreal si lojtar i lirë pa u zgjedhur më 4 tetor 2021 dhe ka gjithsej 33 pikë (10 gola, 23 asistime) në 230 ndeshje të sezonit të rregullt; që nga debi i tij gjatë sezonit 2022-23, Xhekaj ka numrin më të lartë të body-checks në ekip, me 642 të tilla.
Kontrata e Newhook dhe marrëveshja e Xhekaj përforcojnë grupin e Montreal Canadiens për sezonin e ardhshëm, sipas nhl.
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