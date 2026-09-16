Tiranë 20°C · Pjesërisht vranët 16 Shtator 2026
S&P 500 7,586 ▼0.45%
DOW 52,093 ▼0.63%
NASDAQ 25,982 ▼0.78%
NAFTA 105.40 ▼0.41%
ARI 4,336 ▲0.07%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1552 EUR/GBP 0.8558 EUR/CHF 0.9441 EUR/ALL 91.7653 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3148 EUR/TRY 56.1678 EUR/JPY 178.34 EUR/CAD 1.6050 EUR/USD 1.1552 EUR/GBP 0.8558 EUR/CHF 0.9441 EUR/ALL 91.7653 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3148 EUR/TRY 56.1678 EUR/JPY 178.34 EUR/CAD 1.6050
₿ CRYPTO
BTC $75,735 ▼ -3.59% ETH $2,400 ▼ -5.24% XRP $1.2908 ▼ -10.13% SOL $97.2900 ▼ -5.44%
S&P 500 7,586 ▼0.45 % DOW 52,093 ▼0.63 % NASDAQ 25,982 ▼0.78 % NAFTA 105.40 ▼0.41 % ARI 4,336 ▲0.07 % S&P 500 7,586 ▼0.45 % DOW 52,093 ▼0.63 % NASDAQ 25,982 ▼0.78 % NAFTA 105.40 ▼0.41 % ARI 4,336 ▲0.07 %
EUR/USD 1.1552 EUR/GBP 0.8558 EUR/CHF 0.9441 EUR/ALL 91.7653 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3148 EUR/TRY 56.1678 EUR/JPY 178.34 EUR/CAD 1.6050 EUR/USD 1.1552 EUR/GBP 0.8558 EUR/CHF 0.9441 EUR/ALL 91.7653 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3148 EUR/TRY 56.1678 EUR/JPY 178.34 EUR/CAD 1.6050
16 Sht 2026
Breaking
Dodgers dhe Reds: ndeshja e 15 shtatorit 2026 nis 0-0 në Cincinnati Sidney Crosby dorëzon biletat e sezonit dhe emocionon tifozët e Pittsburgh Penguins Salma Hayek bën Nju Jorkun pistë personale me tre paraqitje gjatë javës së modës Nikeziç (SSP): Pushteti e ka borxhetuar Serbinë me 27 miliardë euro — “më shumë se të gjitha pushtetet nga Karagjorgjevi te Tadiçi” Policia e Kosovës ndërpreu shfaqjen për fëmijë në Leshak — zyrtari Beograd dënon ndërhyrjen
Menu
NHL

Alex Newhook firmos kontratë katërvjeçare 22.2 milionë dollarë me Montreal Canadiens

· 2 min lexim

Alex Newhook nënshkroi një kontratë katërvjeçare me Montreal Canadiens me vlerë totale 22.2 milionë dollarë, që përkthehet në një vlerë mesatare vjetore prej 5.55 milionë dollarësh. Marrëveshja do të hyjë në fuqi nga sezoni i ardhshëm.

Siç raporton nhl, kontrata e re vjen ndërsa sulmuesi 25-vjeçar po hyn në sezonin e fundit të një marrëveshjeje tjetër katërvjeçare me vlerë 11.6 milionë dollarë, të nënshkruar më 11 korrik 2023 (AAV 2.9 milionë dollarë). Newhook shënoi 25 pikë (13 gola, 12 asistime) në 42 ndeshje të rregullta sezonale këtë sezon, si dhe 10 pikë (7 gola, 3 asistime) në 19 ndeshje të plej-ofit. Që nga trajnimi i tij te Montreal pas shkëmbimit me Colorado-n më 27 qershor 2023, ai ka 85 pikë (43 gola, 42 asistime) në 179 ndeshje me klubin.

Klubi gjithashtu firmosi mbrojtësin Arber Xhekaj me një kontratë njëvjeçare prej 1.5 milionë dollarësh. Xhekaj, 25 vjeç, regjistroi katër pikë (1 gol, 3 asistime) dhe udhëhoqi skuadrën me 178 body-checks në 65 ndeshje të sezonit të rregullt këtë sezon, si dhe dy pikë (1 gol, 1 asistim) në 13 ndeshje të plej-ofit. Ai u bashkua me Montreal si lojtar i lirë pa u zgjedhur më 4 tetor 2021 dhe ka gjithsej 33 pikë (10 gola, 23 asistime) në 230 ndeshje të sezonit të rregullt; që nga debi i tij gjatë sezonit 2022-23, Xhekaj ka numrin më të lartë të body-checks në ekip, me 642 të tilla.

Kontrata e Newhook dhe marrëveshja e Xhekaj përforcojnë grupin e Montreal Canadiens për sezonin e ardhshëm, sipas nhl.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu