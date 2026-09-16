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Ukraina

Zelenski: Ukraina po teston armë të re për të kapur dronët — një “Shahed” u shkatërrua gjatë natës

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Presidenti ukrainas Volodymyr Zelenski njoftoi të martën, në adresimin e tij tradicional të natës, se Ukraina po teston një armë të re të prodhuar në vend për kapjen e dronëve armiqësorë — dhe testi rezultoi konkret: gjatë natës u shkatërrua një dron “Shahed”.

“Një zhvillim tjetër po i nënshtrohet testimit. Është një zhvillim ukrainas dhe ka shënuar goditje — ‘shahed’-i u shkatërrua”, tha Zelenski.

Ai njoftoi gjithashtu se forcat ukrainase rrëzuan 187 objektiva ajrore gjatë natës, ndërsa 93% e dronëve rusë u interceptuan. “Kjo është e rëndësishme. Por sigurisht që nevojitet më shumë”, u shpreh presidenti ukrainas.

Ukraina ka zhvilluar me shpejtësi teknologjinë anti-dron që nga fillimi i pushtimit rus në vitin 2022 dhe sot ua ofron ekspertizën e saj edhe vendeve të tjera. Fokusi është zhvendosur te dronët interceptues — mjet më i lirë dhe më efikas për të neutralizuar dronët sulmues rusë, përfshirë “Shahed”-ët.

Sfidë mbeten megjithatë raketat balistike ruse, kundër të cilave Kievi kërkon më shumë interceptorë dhe mbështetje të shtuar nga aleatët perëndimorë. Njëkohësisht, Ukraina po shtyn përpara nismën për sistemin evropian të mbrojtjes ajrore “Freyja”.

Burimi: Reuters

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