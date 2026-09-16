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Serbia

Nikeziç (SSP): Pushteti e ka borxhetuar Serbinë me 27 miliardë euro — “më shumë se të gjitha pushtetet nga Karagjorgjevi te Tadiçi”

Nënkryetari i Partisë së Lirisë dhe Drejtësisë, Dušan Nikeziç, gjatë një paraqitjeje në RTS tha se borxhi publik u rrit me 27 miliardë euro; ministri i financave Siniša Mali iu përgjigj "po çfarë problemi ka?"

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Dušan Nikeziç. Foto: FoNet / Milica Vuçkoviq

Nënkryetari i Partisë së Lirisë dhe Drejtësisë (SSP), Dušan Nikeziç, deklaroi gjatë një paraqitjeje në Radio Televizionin e Serbisë (RTS) se pushteti e ka borxhetuar vendin me 27 miliardë euro — “më shumë se të gjitha pushtetet nga Karagjorgjevi te Tadiçi”. Sipas tij, të gjitha qeveritë e mëparshme së bashku morën hua 15.3 miliardë euro, duke e paraqitur rritjen aktuale të borxhit publik si të paprecedentë.

Nikeziç, i cili foli në emër të listës “Evropska Srbija” (Serbia Evropiane), u ndal edhe te rritja ekonomike e pretenduar nga pushteti. Sipas tij, BPV-ja e shprehur në euro përfshin inflacionin, prandaj është një “BPV inflacioniste”: aktiviteti real ekonomik u rrit vetëm 13% në katër vjet, ndërkohë që BPV-ja nominale në euro u rrit 60%.

Ai tha se në çdo shoqëri normale arsimi është burimi kryesor i zhvillimit, “ndërsa vetëm në Serbinë nën Vuçiqin dhe ideologun e tij Sheshelin burimet e zhvillimit janë shkopi dhe pendarja”, të përdorura kundër profesorëve, fëmijëve, qytetarëve dhe studentëve.

Nikeziç kërkoi paga prej 250 mijë dinarësh për mësuesit, klasa me 20 nxënës dhe punësim të përhershëm për të gjithë arsimtarët — “arsim si në Finlandë, ku mësuesi është profesion elitë”.

Sa i përket çmimeve të karburanteve, ai tha se dizeli në Serbi kushton 48 dinarë më shumë se në Maqedoninë e Veriut dhe se Serbia prej vitesh ka karburantin më të shtrenjtë në rajon, ekskluzivisht për shkak të akcizës më të lartë në rajon. “Shteti i grabit qytetarët përmes akcizës dhe e bën ekonominë jokonkurruese”, tha ai.

Burimi: Danas

Dušan Nikeziç. Foto: FoNet / Milica Vuçkoviq

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