Sulmet e Trump kundër votës me postë vazhdojnë, por zyrtarët zgjedhorë janë më të sigurt: nuk do të ketë kaos
Humbja në Gjykatën e Lartë nuk e ka ndalur fushatën e Presidentit Donald Trump kundër votimit me postë, por zyrtarët zgjedhorë dhe aktivistët e të drejtave të votës thonë të martën se janë më të sigurt se zgjedhjet e mesmandatit të nëntorit nuk do të trazohen. Prokurori i Përgjithshëm Todd Blanche tha se administrata do të respektojë urdhrin e gjykatës.
Refuzimi i Gjykatës së Lartë për t’i dhënë Shërbimit Postar kompetenca për të kufizuar votat me postë nuk ka gjasa t’i ndalë sulmet e Presidentit Donald Trump kundër votimit me postë, thanë të martën avokatët e të drejtave të votës dhe zyrtarët zgjedhorë — por ata janë më të sigurt tani se këto përpjekje nuk do të prishin zgjedhjet e mesmandatit të nëntorit.
Në një postim në Truth Social të martën, Trump e sulmoi vendimin e gjykatës, duke e quajtur votimin me postë në SHBA një “katastrofë TOTALE KORRUPTIVE dhe jashtë kontrollit”. Rregulli i propozuar do t’u kërkonte shteteve të dhëna specifike për votuesit dhe zarfe votimi me barkode të miratuara nga Shërbimi Postar, i cili më pas mund të refuzonte dërgimin e votave që nuk përputheshin me standardet.
Prokurori i Përgjithshëm Todd Blanche tha më vonë të martën se administrata do të respektojë urdhrin e fundit të Gjykatës së Lartë, megjithëse nuk përjashtoi përpjekjen për ndryshime në vitet para zgjedhjeve presidenciale të 2028-ës. “Përpjekjet e Presidentit Trump për të siguruar zgjedhje të lira dhe të ndershme nuk do të ndalen vetëm në nëntor apo pas tij”, tha ai.
Hannah Fried, drejtore ekzekutive e organizatës “All Voting Is Local”, tha se ishte “më e frikësuar një vit më parë sesa jam tani”, por shtoi se pret që Trump të vazhdojë të pretendojë në mënyrë të rreme se votat me postë janë të cenueshme nga mashtrimi i përhapur — një pretendim që zyrtarët zgjedhorë dhe gjykatat e kanë gjetur vazhdimisht pa prova.
David Becker, drejtor i Qendrës jo-partizane për Inovacion dhe Kërkim në Zgjedhje, tha se sulmet e rreme të Trump kanë krijuar sfida të panevojshme për zyrtarët lokalë, por vuri në dukje se primaret e këtij viti shkuan të gjitha pa probleme. “Jam mjaft i sigurt që nuk do të ketë kaos”, tha ai. Celina Stewart, CEO e League of Women Voters, tha se sulmet po i motivojnë votuesit të bëjnë plane konkrete për të votuar, me postë apo personalisht, në të 50 shtetet.
Sipas Komisionit Amerikan të Ndihmës Zgjedhore, rreth 47 milionë njerëz, afro 32% e elektoratit, votuan me postë në zgjedhjet presidenciale të 2024-ës. Strategu republikan Matt Dole tha se, pavarësisht retorikës së Trump, nuk pret pretendime të përhapura për mashtrim në mesmandate. Lisa Brown, zyrtare zgjedhore e qarkut Oakland në Michigan, tha se shqetësimi kryesor i votuesve ishte thjesht nëse votimi me postë do të mbetej opsion: “Ai bëri pretendime për mashtrim në 2020. Nuk pati kurrë asnjë provë. Ato zgjedhje ishin të sakta, të sigurta dhe të ndershme.”
Burimi: Reuters
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