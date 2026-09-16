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Amerika

Thirrje kaotike në Zoom: Trump ofendon kongresisten Beatty para votës së bordit për mbylljen e Qendrës Kennedy

Bordi i Qendrës Kennedy votoi të martën mbylljen e menjëhershme të qendrës së famshme të arteve, pas një telefonate kaotike në Zoom ku presidenti Donald Trump e ofendoi deputeten demokrate Joyce Beatty. Të martën në mbrëmje qendra apeloi në gjykatë vendimin që ndalon emrin e Trump në fasadë.

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President Donald Trump departs the Donald J. Trump- John F. Kennedy Center for the Performing Arts in Washington, D.C., Tuesday, January 6, 2026, en route the White House. (Official White House Photo by Daniel Torok)

Bordi i Qendrës John F. Kennedy për Artet Performuese votoi të martën mbylljen e menjëhershme të ndërtesës kryesore, ndërkohë që përgatitet për rinovimet e shtyra nga presidenti Donald Trump dhe administrata e tij. Vota erdhi gjatë një mbledhjeje me dyer të mbyllura në Zoom, sipas një burimi me njohuri të drejtpërdrejta.

Gjatë mbledhjes, Trump u lidh me telefon dhe e fshikulloi kongresisten demokrate Joyce Beatty, anëtare ex-officio e bordit, padia e së cilës ka bllokuar shtimin e emrit të Trump në ndërtesë. Sipas tre burimeve për CNN, Trump bërtiti, duke e fajësuar Beatty-n se “i futi gjykatat në lojë” dhe solli rënien e qendrës; Beatty iu kundërpërgjigj se Trump vetë e ka futur Qendrën në borxhe të thella. Një burim e përshkroi shkëmbimin si “shumë të çmendur”.

Vota e bordit dhe telefonata e Trump erdhën pak çaste pasi gjykatësi federal Christopher Cooper bllokoi planin e fundit të bordit për një mbishkrim në fasadën e ndërtesës që do të falënderonte presidentin për restaurimin dhe rinovimin e institucionit — një përpjekje për t’i shmangur një urdhri të mëparshëm që kërkon heqjen e emrit të Trump. “Thjesht, të pandehurit nuk mund të vendosin memoriale për Presidentin Trump apo këdo tjetër në Qendrën Kennedy pa bekimin e Kongresit”, shkroi Cooper në vendimin prej 22 faqesh.

Megjithatë, para se Qendra të mbyllet plotësisht, bordi duhet të sigurojë një vendim që shfuqizon urdhrin e mëparshëm të gjykatësit Cooper që e mban institucionin hapur ndërsa vazhdon padia e Beatty-t. Departamenti i Drejtësisë pritet ta paraqesë këtë kërkesë deri të premten. Ndërkohë, të martën në mbrëmje Qendra apeloi vendimin e Cooper për emrin në Gjykatën e Apelit të DC-së.

Pas votës, Trump la të kuptohet se nëse emri i tij nuk vendoset përfundimisht në ndërtesë, rinovimet nuk do të ndodhin. “Mbyllja do të ndodhë menjëherë, por Rinovimi dhe Rikonstruktimi, që është një punë shumë e madhe dhe komplekse, nuk mund të fillojë derisa Gjykata e Apelit e DC-së të vendosë për emrin e miratuar nga bordi”, shkroi presidenti në Truth Social. Ai shtoi se ka depozituar 17 milionë dollarë të mbledhura në llogarinë e Qendrës “për ta mbajtur gjallë” ndërkohë.

Burimi: CNN

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