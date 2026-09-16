Policia e Kosovës ndërpreu shfaqjen për fëmijë në Leshak — zyrtari Beograd dënon ndërhyrjen
Në Leshak të veriut të Kosovës, policia ndërpreu mbrëmë shfaqjen për fëmijë me magjistarin Bokac dhe klounin Paja, duke kërkuar leje nga komuna — ndërkohë që Beogradi e dënoi veprimin dhe e fajësoi Prishtinën.
Shfaqja për fëmijë e magjistarit Bokac dhe klounit Paja, që pritej të mbahej mbrëmë në Leshak të veriut të Kosovës, nuk u mbajt pas ndërhyrjes së Policisë së Kosovës. Sipas portalit Kossev, policia e ndërpreu aktivitetin për fëmijë që ishte planifikuar në këtë vendbanim të komunës së Leposaviqit.
Zëvendëskomandanti i Policisë së Kosovës për rajonin e Veriut, Veton Elshani, konfirmoi për Kossev se organizatorëve të shfaqjes iu kërkua një leje e lëshuar nga komuna, të cilën ata nuk e posedonin. Pa këtë dokument, mbajtja e aktivitetit nuk mund të lejohej, sqaroi ai.
Elshani shtoi se gjendja e shtuar e gatishmërisë së policisë në veri lidhet me planin operacional para vendimit të Gjykatës Speciale në Hagë që pritet nesër, ku në mesin e të akuzuarve është edhe ish-presidenti Hashim Thaçi. Ai theksoi se policia synon të sigurojë rendin publik dhe mbi të gjitha sigurinë e qytetarëve.
Ndërhyrja e policisë u dënua ashpër nga Beogradi zyrtar. Drejtori i Zyrës së Qeverisë së Serbisë për Kosovën dhe Metohinë, Petar Petkoviq, në një postim në rrjetin social X e dënoi ndërprerjen e shfaqjes për fëmijë dhe e fajësoi Prishtinën për këtë veprim.
Burimi: Danas (sipas portalit Kossev)
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