Tiranë 20°C · Pjesërisht vranët 16 Shtator 2026
S&P 500 7,586 ▼0.45%
DOW 52,093 ▼0.63%
NASDAQ 25,982 ▼0.78%
NAFTA 105.32 ▼0.48%
ARI 4,334 ▲0.02%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1552 EUR/GBP 0.8558 EUR/CHF 0.9441 EUR/ALL 91.7653 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3148 EUR/TRY 56.1678 EUR/JPY 178.34 EUR/CAD 1.6050 EUR/USD 1.1552 EUR/GBP 0.8558 EUR/CHF 0.9441 EUR/ALL 91.7653 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3148 EUR/TRY 56.1678 EUR/JPY 178.34 EUR/CAD 1.6050
₿ CRYPTO
BTC $75,739 ▼ -3.56% ETH $2,400 ▼ -5.23% XRP $1.2909 ▼ -10.18% SOL $97.1800 ▼ -5.52%
S&P 500 7,586 ▼0.45 % DOW 52,093 ▼0.63 % NASDAQ 25,982 ▼0.78 % NAFTA 105.32 ▼0.48 % ARI 4,334 ▲0.02 % S&P 500 7,586 ▼0.45 % DOW 52,093 ▼0.63 % NASDAQ 25,982 ▼0.78 % NAFTA 105.32 ▼0.48 % ARI 4,334 ▲0.02 %
EUR/USD 1.1552 EUR/GBP 0.8558 EUR/CHF 0.9441 EUR/ALL 91.7653 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3148 EUR/TRY 56.1678 EUR/JPY 178.34 EUR/CAD 1.6050 EUR/USD 1.1552 EUR/GBP 0.8558 EUR/CHF 0.9441 EUR/ALL 91.7653 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3148 EUR/TRY 56.1678 EUR/JPY 178.34 EUR/CAD 1.6050
16 Sht 2026
Breaking
Iman Shumpert: Vendimi i Kevin Durant për t’u bashkuar me Warriors më kushtoi dy tituj NBA Dodgers dhe Reds: ndeshja e 15 shtatorit 2026 nis 0-0 në Cincinnati Sidney Crosby dorëzon biletat e sezonit dhe emocionon tifozët e Pittsburgh Penguins Salma Hayek bën Nju Jorkun pistë personale me tre paraqitje gjatë javës së modës Nikeziç (SSP): Pushteti e ka borxhetuar Serbinë me 27 miliardë euro — “më shumë se të gjitha pushtetet nga Karagjorgjevi te Tadiçi”
Menu
Serbia

Policia e Kosovës ndërpreu shfaqjen për fëmijë në Leshak — zyrtari Beograd dënon ndërhyrjen

Në Leshak të veriut të Kosovës, policia ndërpreu mbrëmë shfaqjen për fëmijë me magjistarin Bokac dhe klounin Paja, duke kërkuar leje nga komuna — ndërkohë që Beogradi e dënoi veprimin dhe e fajësoi Prishtinën.

· 2 min lexim
Policia e Kosovës. Foto: Vojin Radovanović / Danas

Shfaqja për fëmijë e magjistarit Bokac dhe klounit Paja, që pritej të mbahej mbrëmë në Leshak të veriut të Kosovës, nuk u mbajt pas ndërhyrjes së Policisë së Kosovës. Sipas portalit Kossev, policia e ndërpreu aktivitetin për fëmijë që ishte planifikuar në këtë vendbanim të komunës së Leposaviqit.

Zëvendëskomandanti i Policisë së Kosovës për rajonin e Veriut, Veton Elshani, konfirmoi për Kossev se organizatorëve të shfaqjes iu kërkua një leje e lëshuar nga komuna, të cilën ata nuk e posedonin. Pa këtë dokument, mbajtja e aktivitetit nuk mund të lejohej, sqaroi ai.

Elshani shtoi se gjendja e shtuar e gatishmërisë së policisë në veri lidhet me planin operacional para vendimit të Gjykatës Speciale në Hagë që pritet nesër, ku në mesin e të akuzuarve është edhe ish-presidenti Hashim Thaçi. Ai theksoi se policia synon të sigurojë rendin publik dhe mbi të gjitha sigurinë e qytetarëve.

Ndërhyrja e policisë u dënua ashpër nga Beogradi zyrtar. Drejtori i Zyrës së Qeverisë së Serbisë për Kosovën dhe Metohinë, Petar Petkoviq, në një postim në rrjetin social X e dënoi ndërprerjen e shfaqjes për fëmijë dhe e fajësoi Prishtinën për këtë veprim.

Burimi: Danas (sipas portalit Kossev)

Policia e Kosovës. Foto: Vojin Radovanović / Danas

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu