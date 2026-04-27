EUR/USD 1.1706 EUR/GBP 0.8665 EUR/CHF 0.9207 EUR/ALL 95.5658 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3985 EUR/TRY 52.7359 EUR/JPY 186.77 EUR/CAD 1.6011
Askush tjetër si Dimarco në Serie A, asisti numër 18 dhe rekordi absolut sezonal Gara për Champions "përqafon" Napolin dhe Milanin. Për Juven kërcënimet janë Como dhe Roma Berisha i keqpërdorur nga Greqia apo nga Beleri? Ndeshja mes Elbasanit dhe Vllaznisë, policia merr masa: Nuk lejohet grumbullimi i tifozëve! Kontrolle para futjes në stadium
Seria A

Allegri: I kënaqur me pikën ndaj Juventusit, hap i vogël përpara. Leao mirë, Pulisic i penalizuar

“Ishte një ndeshje shumë e ekuilibruar dhe taktike, patëm disa raste të rëndësishme dhe u mbrojtëm shumë mirë. Ka arsye për të qenë të kënaqur me pikën, është një hap i vogël përpara. Për matematikën e Champions-it na duhen edhe dy fitore. Mendoj se sot rezultati ishte i drejtë”. Kështu, trajneri i Milanit, Max Allegri, komentoi për DAZN barazimin ndaj Juventusit në kampionat.

“Leao? Jam një admirues i Rafa, sot për paraqitjen ishte një nga më të mirat. Duhet të jetë më vendimtar dhe të përmirësohet në finalizim. Vazhdimësi nuk ka pasur kurrë sepse është nga ata lojtarë që ‘ndizen’ në momente të caktuara të ndeshjes”, – shtoi ai.

Për vështirësitë e Pulisic deklaroi: “Është një djalë mjaft i ndjeshëm, këtë moment pa gol e ndien më shumë. Duke luajtur pa një qendërsulmues të mirëfilltë ai vuan disi më shumë, por duhet të ruaj ekuilibrin e skuadrës sepse kemi një objektiv për ta arritur. Duhet të qëndrojë i qetë, sepse deri në fund të sezonit do të na ndihmojë.

Champions-i? Sot mungojnë dy fitore; duhet të jemi më të kthjellët në 25 metrat e fundit, sepse humbëm disa topa në mënyrë naive. Kjo pikë është e rëndësishme, shpresoj të hyjmë në Champions edhe në ndeshjen e fundit, por tani mendojmë për Sassuolon”.

