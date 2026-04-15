S&P 500 6,998 ▲0.43%
DOW 48,293 ▼0.5%
NASDAQ 23,905 ▲1.12%
NAFTA 92.45 ▲1.28%
ARI 4,825 ▼0.51%
EUR/USD 1.1797 EUR/GBP 0.8694 EUR/CHF 0.9212 EUR/ALL 95.9271 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4835 EUR/TRY 52.7529 EUR/JPY 187.35 EUR/CAD 1.6231
BTC $74,059 ▼ -1.84% ETH $2,343 ▼ -0.73% XRP $1.3795 ▲ +0.19% SOL $84.4700 ▼ -1.5%
15 Apr 2026
Allegri trajner i Italisë me Malago president federate, Milani ka 3 hipoteza për pasuesin

· 2 min lexim

Max shihet si njeriu i duhur për të rimëkëmbur kombëtaren “axurre”, e goditur rëndë nga eliminimi i tretë radhazi në Play-off-in e Botërorit.

Giovanni Malago i ka numrat për të qenë presidenti i ri i Federatës Italiane të Futbollit. Duhen pritur zgjedhjet, por ai është kandidati kryesor. Nëse merr drejtimin e federatës, Malago duhet të zgjedhë së pari trajnerin e Italisë.

Përkohësisht është vendosur Silvio Baldini në stol, por Italia ka nevojë për një trajner me eksperiencë, të profilit tipik italian. Nuk është mister që Malago ka zgjedhur trajnerin e Milanit, Max Allegri. Ai është një menaxhues shumë i mirë i burimeve njerëzore dhe organizator perfekt i planit të lojës ndaj kundërshtarit të radhës.

Te Milani nuk mund të presin vendimin e trajnerit të tyre dhe kanë nisur të marrin masat. Ndonjë emër është gati, edhe pse për momentin është vetëm një sugjestion emërimi i Allegri tek Italia.

Italiano është një nga të preferuarit e Furlani. Po ashtu, kuqezinjtë po ndjekin zhvillimet e Gasperini-Roma dhe në rast se ka një ndarje përfundimtare, mund të përfitojnë.

Ka edhe një hipotezë të bujshme: rikthimi në Itali i Simone Inzaghi. Igli Tare e njeh shumë mirë nga koha e Lazio. Janë të gjitha hipoteza, por në klubin kuqezi nuk duan të gjenden të papërgatitur.

