Ambasada Amerikane paralajmëron qytetarët për protestën e opozitës
Ambasada e Shteteve të Bashkuara në Shqipëri ka publikuar një njoftim sigurie për qytetarët amerikanë në lidhje me protestën e PD që pritet të zhvillohet të premten.
Sipas njoftimit, protesta është planifikuar të nisë në orën 19:00 në Bulevardin Dëshmorët e Kombit, në segmentin mes Sheshi Skënderbej dhe Sheshi Nënë Tereza, pranë godinës së Kryeministrisë.
Ambasada thekson se protesta mund të zgjerohet edhe në zona të tjera përreth, ndërsa paralajmërohen masa të shtuara policore, bllokime rrugësh dhe ndërprerje të qarkullimit në orët para dhe gjatë tubimit.
Në njoftim bëhet e ditur se personeli i ambasadës është udhëzuar të shmangë zonën e protestës. Po ashtu, qytetarëve amerikanë u kërkohet të mos marrin pjesë në aktivitet dhe të tregojnë kujdes të shtuar gjatë lëvizjes në kryeqytet.
Ambasada këshillon qytetarët:
