Ambasada e Iranit në Meksikë thotë se Irani po negocion me FIFA-n për të zhvendosur ndeshjet e Kupës së Botës
Ambasada e Iranit në Meksikë tha të martën se vendi po negocion me FIFA-n për të zhvendosur ndeshjet e Kupës së Botës të Iranit nga SHBA-të në Meksikë, pasi Presidenti Donald Trump dekurajoi ekipin nga pjesëmarrja në turne, duke përmendur shqetësime për sigurinë.
Nuk ishte e qartë nëse bisedime të tilla po zhvillohen me FIFA-n, e cila nuk iu përgjigj menjëherë kërkesave për koment. Zyrtarët iranianë kanë thënë më parë se i takon FIFA-s dhe SHBA-së të mbajnë ekipin të sigurt gjatë Kupës së Botës.
Ambasada publikoi një deklaratë që i atribuohet presidentit të federatës iraniane të futbollit, Mehdi Taj, duke thënë se Irani dëshiron të zhvendosë ndeshjet e fazës së grupeve në Meksikë për të siguruar sigurinë e lojtarëve dhe zyrtarëve.
“Kur Trump ka deklaruar në mënyrë të qartë se nuk mund të sigurojë sigurinë e ekipit kombëtar iranian, ne sigurisht nuk do të udhëtojmë në Amerikë”, tha deklarata. “Ne jemi duke negociuar aktualisht me FIFA-n për të mbajtur ndeshjet e Iranit në Kupën e Botës në Meksikë.”
Kupa e Botës po bashkëorganizohet nga Shtetet e Bashkuara, Kanadaja dhe Meksika. Irani është planifikuar të luajë kundër Zelandës së Re më 16 qershor dhe Belgjikës më 21 qershor në Inglewood të Kalifornisë, përpara se të përfundojë ndeshjet e grupeve në Seattle kundër Egjiptit më 26 qershor.
Zhvendosja e ndeshjeve do të ishte e paprecedentë më pak se tre muaj para fillimit të Kupës së Botës.
Trump tha javën e kaluar se ekipi i Iranit ishte i mirëpritur në Kupën e Botës pavarësisht luftës së vazhdueshme në Lindjen e Mesme, por “Unë me të vërtetë nuk besoj se është e përshtatshme që ata të jenë atje, për jetën dhe sigurinë e tyre”.
Irani ka dërguar sinjale të përziera në lidhje me pjesëmarrjen e tij në turne pasi SHBA-të dhe Izraeli nisën sulme që vranë Udhëheqësin Suprem të Republikës Islamike, Ajatollah Ali Khamenei, dhe dhjetëra figura të tjera të larta.
Ministri i Sportit, Ahmad Donyamali, i tha televizionit shtetëror javën e kaluar se nuk ishte e mundur të luhej “për shkak të veprimeve të liga që kanë bërë kundër Iranit”.
Por pas postimit të Trump, ekipi kombëtar tha në Instagram se “askush nuk mund ta përjashtojë” atë nga turneu dhe një zëdhënës i qeverisë në Teheran theksoi se ishte përgjegjësi e FIFA-s dhe SHBA-së si një komb bashkë-organizator për të mbajtur lojtarët të sigurt.
“FIFA është organizatorja e Kupës së Botës”, tha zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Iranit, Esmail Baghaei. “Kur lëshohen paralajmërime në nivelin më të lartë për mjedisin që është i pasigurt për lojtarët iranianë të futbollit, kjo tregon se vendi pritës me sa duket nuk ka kapacitetin dhe aftësinë për të ofruar siguri për një ngjarje kaq të rëndësishme sportive.”
Futbolli ndiqet me pasion në Iran, një komb me më shumë se 90 milionë banorë që është kualifikuar për shtatë Kupa Bote për meshkuj dhe në secilën nga katër edicionet e fundit. Ekipi renditet i 20-ti në botë nga FIFA dhe vetëm pas Japonisë nga Azia.
FIFA nuk ka komentuar ditët e fundit përtej një postimi në Instagram nga presidenti Gianni Infantino javën e kaluar se ai kishte marrë siguri nga Trump se Irani ishte i mirëpritur në turne.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.