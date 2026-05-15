S&P 500 7,423 ▼1.05%
DOW 49,607 ▼0.91%
NASDAQ 26,285 ▼1.32%
NAFTA 100.98 ▲4.19%
ARI 4,554 ▼2.8%
EUR/USD 1.1681 EUR/GBP 0.8688 EUR/CHF 0.9149 EUR/ALL 95.5366 EUR/MKD 61.6942 EUR/RSD 117.3980 EUR/TRY 53.1506 EUR/JPY 184.75 EUR/CAD 1.6023
BTC $79,161 ▼ -2.79% ETH $2,225 ▼ -3.28% XRP $1.4336 ▼ -6.39% SOL $89.6200 ▼ -3.76%
15 May 2026
Rama i del në mbrojtje Lushtakut: Sot, Skenderaj u shfrytëzua për të nxitur përçarje mes qytetarëve Mehani reagon pas intervistimit të Lushtakut: Jam më i fortë se kurrë, nuk dorëzohem “deri në frymën e fundit” Vendimet e Disiplinës, dënohet me 4 ndeshje pezullim Ilir Daja Ushtria izraelite paralajmëron të evakuuohen zonat në Tir të Libanit Komplot terrori në Evropë dhe SHBA, arrestohet një person nga Iraku
Ambasadori i BE-së takim me kryeprokurorin Olsian Çela: Bashkëpunim me KLP për standarde të larta etike

Ambasadori i BE-së, Silvio Gonzato, u takua me Prokurorin e Përgjithshëm, Olsian Çela, për të diskutuar rëndësinë e bashkëpunimit në ofrimin e drejtësisë për qytetarët dhe luftën kundër krimit.

“Bashkëpunimi me Prokurorinë e Përgjithshme, si edhe me të gjitha institucionet e tjera të sistemit të drejtësisë në Shqipëri, mbetet i rëndësishëm për avancimin e prioriteteve të anëtarësimit në BE.

Ambasadori i BE-së, Silvio Gonzato, u takua me Prokurorin e Përgjithshëm, Olsian Çela, për të diskutuar rëndësinë e bashkëpunimit të fortë ndërinstitucional në ofrimin e drejtësisë për qytetarët dhe në luftën kundër krimit”.

“Gjatë takimit u rikonfirmua gjithashtu mbështetja për sistemin e prokurorisë në të gjitha nivelet, përfshirë asistencën për Sistemin e Menaxhimit të Çështjeve, me mirëkuptimin e përbashkët se drejtësia dhe lufta kundër krimit fillojnë nga një sistem i fortë dhe funksional.
Bashkëpunimi i ngushtë me Këshillin e Lartë të Prokurorisë mbetet thelbësor për të garantuar llogaridhënie dhe standarde të larta etike”, shkruhet në postimin e tyre.

