15 May 2026
15 May 2026
Politika

Rama nga Estonia: Europa duhet të flasë me Vladimir Vladimiroviçin, për t’i dhënë fund luftës në Ukrainë

· 2 min lexim

Kryeministri Edi Rama ka deklaruar se liderët e Bashkimit Europian duhet të flasim me Vladimir Putinin, të cilin e quajti Vladimir Vladimiroviç, për zgjidhjen e krizës në Ukrainë.

Komentet Rama i bëri nga një forum për sigurinë dhe diplomacinë në Estoni, ku tha se të flasësh me Putinin nuk do të thotë të mos mbështesësh Ukrainën, por ta mbështesësh atë deri në fund.

Më tej Rama tha se vjen nga një vend që qysh prej 1960 asnjë nuk ka shkuar në Moskë dhe askush nuk vjen nga Moska. Pavarësisht kësaj, Rama shtoi se dikush duhet të takohet për t’i dhënë zgjidhje problemeve.

“Europa duhet të flasë me Vladimir Vladimiroviçin. Jo thjeshtë të flasë për Trump. Dhe të flasësh për Vladimir Vladimiroviç nuk është e thjeshtë. Kjo nuk do të thotë të mos mbështesësh Ukrainën. Kjo do të thotë të mbështesësh Ukrainën deri në fund. Por edhe të kuptosh që për të nderuar Europën dhe kulturën e historinë europiane na duhet ta luajmë ndryshe. Ne duhet të synojmë për diçka krejt ndryshe. Unë vij nga një vend që qysh prej 1960 asnjë nuk ka shkuar në Moskë dhe askush nuk vjen nga Moska. Por dikush duhet të takohet”, tha mes të tjerash Rama.

