Angel Reese shënon 13 pikë, SHBA kalon në fazën e eliminimit të Kupës së Botës FIBA
Skuadra e Shteteve të Bashkuara siguroi kualifikimin për fazën e eliminimit të Kupës së Botës së FIBA pas një fitoreje të thellë 105-64 ndaj Çekisë. Angel Reese, e Atlanta Dream, pati ndeshjen më të mirë të saj në turne deri tani, me 13 pikë, 6 kërcime dhe 3 rrëmbime, duke kontribuar nga stoli në ritmin e ekipit.
Sipas Bleacher Report, Reese ka luajtur kryesisht si zëvendëse gjatë tre ndeshjeve të para, por ka treguar ndikim të dukshëm kur është në fushë; ndeshja ndaj Çekisë ishte një shembull i minutave të saj të forta dhe ndikimit në mbrojtje dhe riprodhim sulmues.
Në ndeshjet e mëparshme SHBA kishte kaluar vështirë ndaj Italisë, me fitore të ngushtë 55-52, ndërsa në ndeshjen hapëse mposhti Kinën 94-61 falë një double-double nga Caitlin Clark. Ekipi vazhdon të kërkojë një figurë udhëheqëse që të marrë përgjegjësitë në momentet vendimtare, por thellësia e skuadrës i jep mundësi të ndryshme. Shtetet e Bashkuara do të përballen në çerekfinale të enjten me fituesin e përballjes Japonia–Hungari, siç njofton Bleacher Report.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.