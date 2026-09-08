Ole Miss mposht Louisville 41-38 në një përballje të tensionuar në Nashville
Ole Miss arriti një fitore me rezultatin 41-38 ndaj Louisville në ndeshjen e hapjes së sezonit të dielën, më 6 shtator 2026, në Nashville. Me këtë rezultat, Rebels përmirësuan bilancin në 1-0, ndërsa Cardinals ranë në 0-1.
Sipas Bleacher Report, takimi u zhvillua me ritëm të lartë dhe me shumë kthesa: Louisville arriti ta barazojë ndeshjen vonë, pas një pasimi që solli pikë dhe një konvertime dy-pikëshe, por Ole Miss mbajti avantazhin dhe siguronte fitoren. Deuce Alexander kontribuoi dukshëm për Rebels me dy touchdown-e, ndërsa Kewan Lacy shënoi një nga lojërat vendimtare me vrapim. Quarterback-u Trinidad Chambliss pati momente të shkëlqyera duke shënuar disa touchdown-e, por përjetoi edhe ndërrime topi që e komplikuan ndeshjen për ekipin e tij.
Në pjesën e specialisteve, një gabim në punt nga Louisville — ku një snap i lartë i vendosi Ole Miss në zonën e rrezikut — pati ndikim në dinamikën e përballjes. Mbrojtjet e të dyja skuadrave dhanë momente kyçe, por komunikimi në rreshtin e pasimeve të Ole Miss u përmend si një problem që mund të kishte kushtuar më shumë, sipas vëzhgimeve mediatike. Entuziazmi dhe debatet në rrjetet sociale pas ndeshjes theksuan paraqitjet personale dhe dramat e fundi.
Pas këtij takimi, vëmendja do të shkojë te përgatitjet e vazhdueshme për ndeshjet e ardhshme; Bleacher Report thekson rëndësinë e këtyre performancave për perspektivën e sezonit të të dyja ekipeve.
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