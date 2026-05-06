S&P 500 7,259 ▲0.81%
DOW 49,298 ▲0.73%
NASDAQ 25,326 ▲1.03%
NAFTA 94.66 ▼7.44%
ARI 4,694 ▲2.74%
EUR/USD 1.1705 EUR/GBP 0.8634 EUR/CHF 0.9160 EUR/ALL 95.8911 EUR/MKD 61.6965 EUR/RSD 117.4043 EUR/TRY 52.9473 EUR/JPY 184.54 EUR/CAD 1.5931
BTC $82,351 ▲ +1.34% ETH $2,405 ▲ +0.73% XRP $1.4472 ▲ +2.4% SOL $89.7300 ▲ +5.17%
Angelina Jolie nxjerr për shitje rezidencën historike të Los Angelesit për rreth 30 milionë dollarë

Aktorja Angelina Jolie ka vendosur të shesë rezidencën e saj në Los Angeles për rreth 30 milionë dollarë. Prona shtrihet në një sipërfaqe prej rreth 8093 metrash katrorë dhe ofron pamje panoramike mbi kodrat e Hollywood-it dhe Observatorin Griffith. Ndërtuar në vitin 1913 dhe projektuar nga arkitekti B. Cooper Corbett, kompleksit i përkasin edhe ndërtesa ndihmëse, pishinë, palestër moderne dhe një dhomë çaji, ndërsa hapësirat e mëdha dhe niveli i lartë i privatësisë e bëjnë atë të veçantë në zonë.

Historia e pronës është e pasur: në 1916 ajo u ble nga producenti legjendar Cecil B. DeMille, i cili e zgjeroi duke përfshirë edhe rezidencën ngjitur që më parë i përkiste Charlie Chaplin; familja DeMille e mbajti deri në fund të viteve ’80. Sipas raportimeve të Wall Street Journal, Jolie e bleu pronën në vitin 2017 për 24.5 milionë dollarë pas ndarjes nga Brad Pitt, raporton TV Klan.

Gjatë viteve të fundit kanë qarkulluar spekulime se Jolie mund të largohej nga Los Angeles. Këto supozime u përforcuan nga një intervistë e saj për The Hollywood Reporter në 2024, ku ajo deklaroi se ishte në qytet “vetëm sepse ishte e detyruar për shkak të çështjeve të divorcit”. Për shkak të historisë, hapësirave dhe privatësisë, rezidenca konsiderohet një nga pronat më të rëndësishme në zonë.

Shitja e pronës interpretohet nga shumë si një hap drejt një kapitulli të ri personal dhe profesional për Jolie, që mund t’i ofrojë mundësi për një fillim larg qytetit ku ka kaluar pjesën më të madhe të jetës familjare; sipas TV Klan, kjo vendimmarrje mund të reflektojë pikërisht atë nevojë për ndryshim.

