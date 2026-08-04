ITALI – E hodhi biletën fituese në kosh, punonjësit e pastrimit i kthejnë 1 milion euro
ROMË, 4 gusht /ATSH-ANSA/- Punonjësit e shërbimit të pastrimit në Itali, arritën të gjenin një biletë lotarie me vlerë 1 milion euro, pas një kërkimi disaorësh nëpër qeset e mbeturinave, duke ia kthyer atë pronarës së saj, e cila e kishte hedhur gabimisht pasi mendoi se nuk kishte fituar.
Gruaja nga qyteti juglindor i Bitontos, e kishte lënë biletën në pikën e shitjes së lotarisë, pasi në të ishte shënuar “nuk paguhet”.
Megjithatë, arsyeja nuk ishte se bileta nuk kishte fituar, por pikërisht e kundërta, çmimi prej 1 milion eurosh ishte një shumë tepër e lartë për t’u paguar në pikën e shitjes.
Roberto Nicola Toscano, drejtues i kompanisë së menaxhimit të mbeturinave, SANB, tha se familja e kuptoi vlerën e vërtetë të biletës vetëm pasi ishte kthyer në shtëpi.
Por deri atëherë, bileta kishte përfunduar në koshin e plehrave.
Punonjësit e SANB, nisën kërkimet në një impiant për seleksionimin e mbeturinave, duke kontrolluar brenda një kamioni plehrash.
Pas disa orësh kërkimesh, rreth orës 05:30 të mëngjesit, një prej punonjësve gjeti biletën ende të paprekur, brenda një qeseje të grisur, mes shumë biletave të tjera të dëmtuara. /
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