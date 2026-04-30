30 Apr 2026
Ekonomia

Anketa e Bankës Botërore 2025: 28% e bizneseve shqiptare përballen me kërkesa për pagesa joformale për leje ndërtimi

· 2 min lexim

Anketa e Ndërmarrjeve për vitin 2025 e Bankës Botërore evidenton një përkeqësim të dukshëm të praktikave korruptive në Shqipëri, sidomos në sektorin e ndërtimit. Të dhënat tregojnë se një pjesë e konsiderueshme e bizneseve përballet me kërkesa për pagesa joformale në proceset rregullatore.

Sipas rezultateve, rreth 28% e bizneseve deklarojnë se u është kërkuar ose është pritur prej tyre të japin dhurata ose pagesa joformale për të marrë një leje ndërtimi; kjo shifër është katër herë më e lartë se mesatarja rajonale prej 7%, raporton monitor.

Krahasuar me anketën e mëparshme të Bankës nga viti 2019, ky fenomen ka pësuar një rritje të ndjeshme: nga rreth 9% në 2019, tani ka arritur në 28%. Ky ndryshim tregon se shumë subjekte ekonomike përjetojnë presione të shtuar gjatë procedurave të miratimit të lejeve.

Raporti gjen gjithashtu se marrëdhëniet me administratën tatimore paraqesin probleme: 12% e bizneseve janë përballur me kërkesa për ryshfet gjatë kontakteve me organet tatimore, krahasuar me mesataren rajonale 5%. Për më tepër, incidenceja e kërkesave direkte për ryshfet në Shqipëri është 15%, shumë më e lartë se mesatarja e vendeve të Evropës dhe Azisë Qendrore (6%) dhe mbi grupin e vendeve me të ardhura të mesme të larta (10%).

Këto tregues ngrenë shqetësime për funksionimin e tregut dhe barrierat që përbëjnë për zhvillimin ekonomik; nevoja për masa më të forta për transparencë dhe zbatimin e ligjit është e qartë, sipas monitor.

