Antoine Griezmann vendos fituesin, Orlando City forcon pozitat drejt Playoff-it
Kur Antoine Griezmann gjen rrjetën, Orlando City shpesh arrin pikë — dhe kjo u konfirmua të shtunën në Inter.co Stadium, ku një gol i tij siguroi fitoren 1-0 ndaj San Diego SC.
Sipas mlssoccer, goli vendimtar erdhi në minutën e 28 pas një asistimi të lojtarit të akademisë, Justin Ellis. Ky ishte goli i pestë i Griezmann këtë sezon, dhe Ellis, 19 vjeç, ka qenë pas asistimit në tre nga këto realizime. Kur 2018 FIFA World Cup winner shënon, skuadra ka shënuar një seri pesë ndeshjesh pa humbje në të gjitha garat (4 fitore, 1 barazim).
Lidhja mes Griezmann dhe Ellis po forcohet me kalimin e kohës: 19-vjeçari tha pas ndeshjes se gjithmonë e kërkon bashkëlojtarin sepse ndjen se ai mund të krijojë diçka në çdo moment, dhe finalizimi këtë herë ishte i bukur dhe i thjeshtë për sulmuesin. Përveç bashkëpunimit në fushë, lojtarët kanë shfaqur edhe festa karakteristike pas golave — Ellis përmendi se kanë bërë “Hotline Bling”, “Take the L” dhe “One Piece” dhe tani kërkojnë një ide të re për të festuar kur shënojnë.
Fitorja ngjiti Orlando City në vendin e tetë të Konferencës Lindore dhe i mbajti ata në një seri tre ndeshjesh pa humbje, duke i afruar më shumë perspektivës për një vend në Playoff, pas një periudhe kur skuadra ishte e 12-ta para ardhjes së Griezmann. Siç raporton mlssoccer, ekipit i duhet të vazhdojë ritmin kur udhëtojnë për ndeshjen e mesjaves ndaj rivalit rajonal Atlanta United, në përpjekje për të ruajtur përparësitë e fituara.
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