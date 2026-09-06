Vincent Janssen shënon hëtrikun e parë në histori për Portland Timbers
Vincent Janssen shënoi hëtrikun e parë në histori të Portland Timbers, duke udhëhequr skuadrën drejt një fitoreje 5-4 ndaj Minnesota United FC në Providence Park. Sulmuesi 32-vjeçar holandez arriti këtë rekord në vetëm ndeshjen e tij të katërt me klubin, pas firmosjes në fund të korrikut.
Siç raporton mlssoccer, Janssen hapi rezultatin me penallti në minutën e 11-të, dyfishoi shifrat në minutën e 26-të dhe vulosi ndeshjen në minutën e 55-të pas një pase nga Ariel Lassiter, duke kthyer në zonë dhe duke dërguar topin me shpejtësi brenda shtyllës së poshtme. Ai u bë gjithashtu vetëm lojtari i tretë në historinë e MLS që shënon një hëtrik në startin e parë, duke ndarë këtë arritje me legjendën Didier Drogba dhe Milan Iloski. Janssen u zëvendësua në minutën e 68-të, të pritur me duartrokitje nga tifozët, ndërsa në karrierën e tij të fundit te Royal Antwerp kishte shënuar 64 gola dhe 27 asistime në 173 ndeshje në të gjitha kompeticionet.
Pas ndeshjes, sulmuesi e përshkroi momentin si të veçantë dhe shprehu krenarinë që është pjesë e klubit, duke theksuar se dëshiron t9i shprehë vlerësimin ndaj bashkëlojtarëve dhe tifozëve që e kanë pritur. Performanca e tij vendimtare i solli Portland Timbers tre pikë thelbësore në një takim me shumë kthesa.
Sipas mlssoccer, me këto tre pikë Portland u barazua me Colorado Rapids në vendin e shtatë, të dy ekipet me nga 31 pikë, ndërsa mbeten edhe 11 ndeshje për të përfunduar sezonin e rregullt.
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