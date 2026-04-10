☀️
Tiranë 18°C · Kthjellët 10 April 2026
S&P 500 6,825 ▲0.62%
DOW 48,186 ▲0.58%
NASDAQ 22,822 ▲0.83%
NAFTA 98.93 ▲1.08%
ARI 4,773 ▼0.93%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1690 EUR/GBP 0.8707 EUR/CHF 0.9242 EUR/ALL 95.8554 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4072 EUR/TRY 52.1870 EUR/JPY 185.86 EUR/CAD 1.6164
₿ CRYPTO
BTC $71,796 ▲ +0.42% ETH $2,196 ▲ +0.18% XRP $1.3390 ▲ +0.06% SOL $83.4500 ▲ +1.09%
10 Apr 2026
Breaking
ANYmal, roboti që eksploron Marsin pa udhëzime nga njeriu Me pistoletë dhe kokainë, kapet në hotelin ku qëndronte 42-vjeçari në Mamurras Futsall/ Paraeliminatoret e Botërorit 2028, Shqipëria barazon me Qipron në ndeshjen e parë Robert Lewandowski i afrohet Milanit, por në mes është edhe Juventusi Ndërkombëtarët mbështesin studentët shqiptarë në RMV: Kërkesa e tyre për provimin në gjuhën shqipe, plotësisht…
Menu
Teknologji

ANYmal, roboti që eksploron Marsin pa udhëzime nga njeriu

· 2 min lexim

Hulumtues zviceranë po testojnë një robot gjysmë-autonom që mund të përdoret për të eksploruar Marsin pa udhëzime nga njeriu, duke shpejtuar kërkimin për minerale, ujë dhe madje edhe shenja të jetës së lashtë.

Roboti, i quajtur ANYmal, ka një krah robotik të pajisur me një imazh mikroskopik dhe një skaner që mund të identifikojë përbërjen kimike të një guri.

Hulumtuesit në Universitetin e Bazelit e kanë testuar ANYmal-in në, një laborator simulimi që imiton sipërfaqet me pluhur dhe gurë të Marsit dhe Hënës.

Robotit duhet të lëvizë vetë, të identifikojë gurë t’i analizojë dhe t’i dërgojë rezultatet — pa udhëzime nga njeriu.

Në provat e fundit, publikuar në revistën Frontiers in Space Technologies, roboti analizoi me sukses shumë gurë

ANYmal përfundoi misionet autonomisht brenda 12 deri në 23 minutash, ndërsa per një njeri për të njëjtën punë duheshoin 41 minuta. Megjithatë, mbikëqyrja njerëzore jepte pak më shumë detaje dhe saktësi më të lartë.

Përdorimi i një roboti që mund të marrë vendime shkencore vetë mund të shpejtojë shumë eksplorimin. Studimi tregon gjithashtu se robotët me këmbë, që mund të kapërcejnë pengesa dhe të përshtaten me terrene të ndryshme, mund të arrijnë zona me të shkojnë.

Kërkimi tregon një të ardhme ku robotë si ANYmal nuk janë thjesht vegla t por pjesëm marrës aktivë shkencorë, të aftë të kërkojnë në mënyrë autonome shenja kimike të jetës së lashtë në planetë të largët.

The post ANYmal, roboti që eksploron Marsin pa udhëzime nga njeriu appeared first on ALB UK News.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

