ChatGPT refuzon ta ndihmojë studentin në provim, foto bëhet virale
Një ‘screenshot’ po bëhet viral pasi ChatGPT refuzoi të ndihmonte një student gjatë asaj që dukej si një provim.
Studenti kishte bërë foto një pyetje në kimi në lidhje me elektronet e valencës së azotit dhe lidhjen jonike, duke shpresuar të merrte përgjigjen.
Por në vend që ta zgjidhte, ChatGPT kundërshtoi.
Tha se përdoruesi dukej se ishte në një provim, kështu që nuk mund të jepte përgjigjen.
Pra, ChatGPT e njohu mjedisin e provimit, shmangu ndihmën me kopjimin dhe e ridrejtoi studentin drejt të nxënit. /Telegrafi/
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.