Apeli i GJKKO rrëzon Veliaj për pezullimin e afatit të paraburgimit, avokati i kryebashkiakut: Absurde, e pësuam nga i pandehuri tjetër
Apeli i GJKKO ka rrëzuar kërkesën e Erion Veliajt për pezullimin e afatit të paraburgimit.
Para gazetarëve, avokati i kryebashkiakut të Tiranës, Plarent Ndreca, u shpreh se “është absurde që klienti i tij ta pësojë prej një të pandehuri tjetër”.
“Do kërkojmë çdo të drejtë që na takon nga parashikimet kushtetuese dhe nuk do ndalemi”, u shpreh ai.
Afatet e paraburgimit u pezulluan prej shtyrjes së procesit gjyqësor nga ana e avokatëve dhe disa problematikave të tjera që lidhen me kërkesat e mbrojtjes.
