🌤️
Tiranë 27°C · Kryesisht kthjellët 28 May 2026
S&P 500 7,561 ▲0.54%
DOW 50,643 ▼0%
NASDAQ 26,885 ▲0.79%
NAFTA 88.90 ▲0.25%
ARI 4,539 ▲1.28%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1631 EUR/GBP 0.8660 EUR/CHF 0.9153 EUR/ALL 95.4156 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4121 EUR/TRY 53.3666 EUR/JPY 185.47 EUR/CAD 1.6088 EUR/USD 1.1631 EUR/GBP 0.8660 EUR/CHF 0.9153 EUR/ALL 95.4156 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4121 EUR/TRY 53.3666 EUR/JPY 185.47 EUR/CAD 1.6088
₿ CRYPTO
BTC $73,476 ▼ -2.14% ETH $2,016 ▼ -2.24% XRP $1.3265 ▲ +0.12% SOL $82.2600 ▼ -1.72%
S&P 500 7,561 ▲0.54 % DOW 50,643 ▼0 % NASDAQ 26,885 ▲0.79 % NAFTA 88.90 ▲0.25 % ARI 4,539 ▲1.28 % S&P 500 7,561 ▲0.54 % DOW 50,643 ▼0 % NASDAQ 26,885 ▲0.79 % NAFTA 88.90 ▲0.25 % ARI 4,539 ▲1.28 %
EUR/USD 1.1631 EUR/GBP 0.8660 EUR/CHF 0.9153 EUR/ALL 95.4156 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4121 EUR/TRY 53.3666 EUR/JPY 185.47 EUR/CAD 1.6088 EUR/USD 1.1631 EUR/GBP 0.8660 EUR/CHF 0.9153 EUR/ALL 95.4156 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4121 EUR/TRY 53.3666 EUR/JPY 185.47 EUR/CAD 1.6088
28 May 2026
Breaking
“S’është shenjë e mirë për drejtësinë”, avokati për vendimin ndaj Veliajt: Gjykata e Lartë ka vepruar në rrethan Politika e vetme e drejtësisë së re është t’i mbajë politikanët të përçarë përballë saj Nesër regjim i posaçëm i qarkullimit në Shkup Apeli vërteton dënimin me burgim prej 24 vitesh të Dibran Hoxhës, i akuzuar për vrasjen e kuksianit më 2023-ën Abdixhiku çel fushatën për zgjedhjet e 7 qershorit: LDK është ngritur në këmbë, e bashkuar fort, nuk ka gjë që na thyen
Menu
Kosova

Aplikimi për 100 euro, kështu mund ta gjeni numrin unik identifikues të biznesit (NUI)

· 2 min lexim

Nga sot është hapur aplikimi për subvencionimin e punëtorëve të sektorit privat, në kuadër të masave mbështetëse të Qeverisë së Kosovës.

Aplikimi mund të bëhet përmes platformës online të Administratës Tatimore të Kosovës (Apliko KËTU).

Ministri Murati ka bërë të ditur se secili i punësuar duhet të aplikojë individualisht dhe të sigurohet që të gjitha të dhënat e plotësuara të jenë të sakta, pasi aplikimet me gabime do të refuzohen.

Afati për aplikim do të jetë deri më 5 qershor 2026.

Sipas kritereve të publikuara, të drejtë aplikimi kanë:

Punëtorët në sektorin privat;Punëtorët në organizata joqeveritare (OJQ);Punëtorët në entitete publike që nuk paguhen nga lista e pagave të buxhetit, përfshirë ndërmarrjet publike dhe RTK-në.

Tek aplikacioni kërkohet edhe numri unik i biznesit.

Por si ta gjeni atë?

1.Kërkojeni tek kontrata e punës (faqja e parë shkruan emri i biznesit/ kompanisë dhe aty ceket numri i biznesit, apo numri unik)

2.Kërkojeni në ARBK emrin e biznesit ku punoni dhe aty shfaqet numri unik i tyre (ARBK).

Për të përfituar nga subvencionimi, aplikuesit duhet të kenë të ardhura mujore bruto deri në 1 mijë euro dhe të jenë të deklaruar në ATK nga punëdhënësi me deklaratën e muajit prill, e cila është dorëzuar deri më 15 maj.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu

Reklamë