Arteta largon panikun: Besim të plotë se mund t’ia dalim mbanë, titulli është ende në duart tona
Trajneri i Arsenal, Mikel Arteta, beson se skuadra e tij do të dijë të reagojë në ndeshjen e ardhshme në Premier League pas humbjes 2-1 ndaj Manchester City, në përballjen direkt për titull mes dy skuadrave më të mira.
“Ne jemi në nivelin ku jemi sepse kjo skuadër na ka çuar atje. Ky është niveli që duhet të jesh për ta fituar. Ka disa shanse të mëdha para portës, si ato që patëm kundër tyre, ku duhet të shënosh për t’u rikthyer nga Etihad me tre pikë”, tha Arteta.
“Pati një betejë, intensitet, e pret këtë. Një pjesë e ndeshjes kishte shumë ngjashmëri me 28 minutat e para të finales së kupës. Patëm dy shanse të mëdha për të kaluar përpara. Por nuk ia dolëm, kjo ndryshon rrjedhën e ndeshjes”, shtoi spanjolli.
Duke folur për sfidat e mbetura, ai komentoi: “Kanë mbetur pesë ndeshje për t’u luajtur dhe do të përpiqemi. Kemi besim të plotë se mund ta bëjmë. E kemi treguar se mund t’ia dalim. Është ende në duart tona dhe titulli është aty për ta marrë.”
“Ne e marrim ndeshje pas ndeshjeje. Po luajmë kaq shumë. Jemi e vetmja skuadër që po luan, po luan dhe po luan. Gjëja pozitive është se e kemi parë nivelin, mund ta përballojmë këtë, dhe jo vetëm kaq, por të bëjmë edhe më mirë”, përfundoi Arteta.
