☁️
Tiranë 17°C · Vranët 22 April 2026
S&P 500 7,064 ▼0.63%
DOW 49,149 ▼0.59%
NASDAQ 24,260 ▼0.59%
NAFTA 90.27 ▲0.67%
ARI 4,776 ▲1.2%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1750 EUR/GBP 0.8700 EUR/CHF 0.9171 EUR/ALL 95.5589 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3505 EUR/TRY 52.7711 EUR/JPY 187.20 EUR/CAD 1.6043 EUR/USD 1.1750 EUR/GBP 0.8700 EUR/CHF 0.9171 EUR/ALL 95.5589 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3505 EUR/TRY 52.7711 EUR/JPY 187.20 EUR/CAD 1.6043
₿ CRYPTO
BTC $78,178 ▲ +1.91% ETH $2,390 ▲ +2.57% XRP $1.4507 ▲ +0.5% SOL $88.3500 ▲ +2.63%
S&P 500 7,064 ▼0.63 % DOW 49,149 ▼0.59 % NASDAQ 24,260 ▼0.59 % NAFTA 90.27 ▲0.67 % ARI 4,776 ▲1.2 % S&P 500 7,064 ▼0.63 % DOW 49,149 ▼0.59 % NASDAQ 24,260 ▼0.59 % NAFTA 90.27 ▲0.67 % ARI 4,776 ▲1.2 %
EUR/USD 1.1750 EUR/GBP 0.8700 EUR/CHF 0.9171 EUR/ALL 95.5589 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3505 EUR/TRY 52.7711 EUR/JPY 187.20 EUR/CAD 1.6043 EUR/USD 1.1750 EUR/GBP 0.8700 EUR/CHF 0.9171 EUR/ALL 95.5589 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3505 EUR/TRY 52.7711 EUR/JPY 187.20 EUR/CAD 1.6043
22 Apr 2026
Breaking
Menu
Premier League

Arteta largon panikun: Besim të plotë se mund t’ia dalim mbanë, titulli është ende në duart tona

· 2 min lexim

Trajneri i Arsenal, Mikel Arteta, beson se skuadra e tij do të dijë të reagojë në ndeshjen e ardhshme në Premier League pas humbjes 2-1 ndaj Manchester City, në përballjen direkt për titull mes dy skuadrave më të mira.

“Ne jemi në nivelin ku jemi sepse kjo skuadër na ka çuar atje. Ky është niveli që duhet të jesh për ta fituar. Ka disa shanse të mëdha para portës, si ato që patëm kundër tyre, ku duhet të shënosh për t’u rikthyer nga Etihad me tre pikë”, tha Arteta.

“Pati një betejë, intensitet, e pret këtë. Një pjesë e ndeshjes kishte shumë ngjashmëri me 28 minutat e para të finales së kupës. Patëm dy shanse të mëdha për të kaluar përpara. Por nuk ia dolëm, kjo ndryshon rrjedhën e ndeshjes”, shtoi spanjolli.

Duke folur për sfidat e mbetura, ai komentoi: “Kanë mbetur pesë ndeshje për t’u luajtur dhe do të përpiqemi. Kemi besim të plotë se mund ta bëjmë. E kemi treguar se mund t’ia dalim. Është ende në duart tona dhe titulli është aty për ta marrë.”

“Ne e marrim ndeshje pas ndeshjeje. Po luajmë kaq shumë. Jemi e vetmja skuadër që po luan, po luan dhe po luan. Gjëja pozitive është se e kemi parë nivelin, mund ta përballojmë këtë, dhe jo vetëm kaq, por të bëjmë edhe më mirë”, përfundoi Arteta.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu