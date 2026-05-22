Artileria izraelite shënjestron një zonë në jug të Sirisë
Artileria izraelite ka bombarduar një zonë në fshatrat e provincës Daraa në jug të Sirisë herët të premten, sipas agjencisë shtetërore siriane të lajmeve SANA.
SANA tha se bombardimet goditën toka bujqësore dhe zona të pyllëzuara midis fshatrave Maariya dhe Abdin në Luginën e Yarmoukut, në skajin perëndimor të zonës.
Nuk u raportuan viktima apo dëme të konsiderueshme materiale.
Operacionet izraelite në jug të Sirisë janë intensifikuar në muajt e fundit, me raportime pothuajse të përditshme për bastisje, kontrolle shtëpish, vendosje postblloqesh dhe arrestime të civilëve, përfshirë fëmijë dhe barinj.
Pas rënies së regjimit të Bashar al-Assad në dhjetor 2024, Izraeli deklaroi se marrëveshja e shkëputjes së vitit 1974 kishte rënë dhe mori nën kontroll zonën tampon përgjatë kufirit.
Pavarësisht se administrata e re siriane nuk ka bërë kërcënime ndaj Izraelit, forcat izraelite kanë kryer sulme ajrore në Siri që nga rrëzimi i Assadit, duke vrarë civilë dhe duke shënjestruar objekte ushtarake, pajisje dhe municione.
