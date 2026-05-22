Trump: Nuk e di nëse do të shkoj në dasmën e djalit tim këtë fundjavë, kam punë me Iranin
Presidenti amerikan Donald Trump është shprehur se nuk e dinte nëse do të shkonte në dasmën e djalit të tij, Donald Jr. me Bettina Anderson këtë fundjavë, për shkak të angazhimeve me Iranin.
“Ai do të donte shumë që unë të shkoja, por ka një çështje të quajtur Irani për t’u marrë me të”, u tha Donald Trump gazetarëve.
“Ai do të donte shumë që unë të shkoja, por do të jetë vetëm një ceremoni e vogël dhe private, dhe unë do të përpiqem të jem atje. Unë thashë, ‘E dini, kjo nuk është një kohë e mirë për mua; kam një çështje të quajtur Irani dhe gjëra të tjera’”, tha më tej Trump.
“Është një situatë që nuk mund ta fitoj”, pranoi presidenti. “Nëse shkoj, do të më rrahin për vdekje. Nëse nuk shkoj, do të më rrahin për vdekje me lajme të rreme. Por ai ka gjetur dikë që e njeh prej kohësh dhe shpresoj që të kenë një martesë të shkëlqyer.” Sipas disa mediave, djali i Trump dhe modelja dhe personazhi i famshëm do të martohen të shtunën në një ishull privat në Bahamas.
