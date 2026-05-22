Tensionet me Iranin, SHBA pezullon përkohësisht shitjen e armëve 14 mld për Tajvanin
Shtetet e Bashkuara njoftuan të enjten se po pezullojnë shitjen e armëve me vlerë 14 miliardë dollarë për Tajvanin për shkak të luftës së SHBA-së me Iranin, sipas raportimeve të medias.
Duke folur gjatë një seance dëgjimore të Nënkomitetit të Mbrojtjes të Ndarjeve të Senatit në Uashington, DC, Sekretari në Detyrë i Marinës, Hung Cao, shpjegoi vendimin e tij, duke këmbëngulur se ushtria amerikane kishte ende shumë raketa dhe interceptorë, edhe pse shqyrtimi është shtuar mbi raportet për pakësimin e rezervave të municioneve.
“Tani për tani, po bëjmë një pauzë për t’u siguruar që kemi municionet që na nevojiten për Epic Fury, të cilat i kemi me bollëk”, u tha Cao anëtarëve të komitetit.
“Po sigurohemi vetëm që i kemi të gjitha, por më pas shitjet ushtarake të huaja do të vazhdojnë kur administrata ta gjykojë të nevojshme”, shtoi ai.
Cao tha se miratimi përfundimtar i shitjes së armëve do të varet nga Sekretari i Mbrojtjes Pete Hegseth dhe Sekretari i Shtetit Marco Rubio.
Megjithatë, komentet e tij duket se bien ndesh me arsyen e Presidentit Donald Trump për pauzën, në të cilën ai tregoi se mund të shtyjë shitjen e armëve Tajvanit si një “kartë negociuese” me Kinën.
“Nuk e kam miratuar ende. Do të shohim se çfarë do të ndodhë”, tha Trump për Fox News, duke shtuar “Mund ta bëj. Mund të mos e bëj.”
Presidenti u tha gazetarëve pas një udhëtimi në Kinë se e diskutoi temën me Presidentin kinez Xi Jinping “me shumë detaje” përpara se të thoshte se do të “marrë një vendim gjatë periudhës së ardhshme mjaft të shkurtër”.
Sipas raportimeve të medias, Shtetet e Bashkuara për dekada të tëra kanë respektuar Gjashtë Garancitë, një sërë prej gjashtë parimesh të politikës së jashtme që udhëheqin marrëdhëniet SHBA-Tajvan të zbatuara në vitin 1982 gjatë administrimit të Presidentit Ronald Reagan, me garancinë e dytë që përcaktonte që SHBA-të të mos konsultoheshin me Kinën për shitjen e armëve në Tajvan.
Pavarësisht sigurimeve të Cao-s se SHBA-të kanë municione të mjaftueshme, raportet tregojnë se ushtria e Shteteve të Bashkuara ka djegur mijëra raketa që nga fillimi i luftës me Iranin më 28 shkurt, duke përdorur gati gjysmën e raketave lundruese me rreze të gjatë veprimi në rezervat e Pentagonit dhe duke shterur rezervat e tij të raketave lundruese Tomahawk, raketave interceptuese Patriot, raketave Precision Strike dhe raketave tokësore ATACMS.
Shtëpia e Bardhë po planifikon t’i kërkojë Kongresit një shumë prej 80 deri në 100 miliardë dollarësh në financim shtesë për luftën në Iran, me një shumë të konsiderueshme të kësaj shume që do të synojë plotësimin e rezervave të armëve të kushtueshme dhe të sofistikuara që janë konsumuar gjatë luftimeve.
E vetmja lehtësim është se që nga prilli, lufta është shndërruar në një armëpushim të tensionuar, me përdorim dukshëm më të pakët të municioneve.
Hegseth ka hedhur poshtë shqetësimet për rezervat e tendosura, duke akuzuar median dhe disa ligjvënës për ekzagjerim të çështjes.
