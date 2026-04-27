🌤️
Tiranë 26°C · Kryesisht kthjellët 27 April 2026
S&P 500 7,162 ▼0.05%
DOW 49,211 ▼0.04%
NASDAQ 24,780 ▼0.23%
NAFTA 96.40 ▲2.12%
ARI 4,703 ▼0.79%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1706 EUR/GBP 0.8665 EUR/CHF 0.9207 EUR/ALL 95.5658 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3985 EUR/TRY 52.7359 EUR/JPY 186.77 EUR/CAD 1.6011 EUR/USD 1.1706 EUR/GBP 0.8665 EUR/CHF 0.9207 EUR/ALL 95.5658 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3985 EUR/TRY 52.7359 EUR/JPY 186.77 EUR/CAD 1.6011
₿ CRYPTO
BTC $78,100 ▲ +0.01% ETH $2,324 ▼ -1.03% XRP $1.4092 ▼ -1.39% SOL $85.6700 ▼ -0.9%
S&P 500 7,162 ▼0.05 % DOW 49,211 ▼0.04 % NASDAQ 24,780 ▼0.23 % NAFTA 96.40 ▲2.12 % ARI 4,703 ▼0.79 % S&P 500 7,162 ▼0.05 % DOW 49,211 ▼0.04 % NASDAQ 24,780 ▼0.23 % NAFTA 96.40 ▲2.12 % ARI 4,703 ▼0.79 %
EUR/USD 1.1706 EUR/GBP 0.8665 EUR/CHF 0.9207 EUR/ALL 95.5658 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3985 EUR/TRY 52.7359 EUR/JPY 186.77 EUR/CAD 1.6011 EUR/USD 1.1706 EUR/GBP 0.8665 EUR/CHF 0.9207 EUR/ALL 95.5658 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3985 EUR/TRY 52.7359 EUR/JPY 186.77 EUR/CAD 1.6011
27 Apr 2026
Breaking
VLEN: Nuk bëhemi pjesë e kësaj parodie të BDI-së, integrimi europian kërkon qasje serioze Kurti në përvjetorin e masakrës së Mejës: Dëshmi e gjenocidit të Serbisë në Kosovë Modric mbyll para kohe sezonin, kroati duhet të operohet Dy legjenda zikaltër në Tiranë, Toldo dhe Samuel në maratonën e organizuar nga Inter Club Albania Vështrim mbi finalet e Botëroreve të Futbollit (1930-2026)/ Botërori i Futbollit për herë të parë në Rusi, por “Careshë” kurorëzohet Franca
Menu
Sporti

Asist në Skoci, kush është lojtari shqiptar që po i mahnit të gjithë (VIDEO)

· 2 min lexim

Sabah Kerjota, djaloshi i dalë nga akademia e Vllaznisë, po jeton një ëndërr në elitën e futbollit skocez, me skuadrën e Hearts, që kryeson kampionatin dhe është shumë pranë fitimit të titullit kampion.Skuadra e talentit shqiptar, arriti një fitore të artë pasditen e sotme ndaj Hibernian me rezultatin 1 me 2, ku protagonist u bë […]

Sabah Kerjota, djaloshi i dalë nga akademia e Vllaznisë, po jeton një ëndërr në elitën e futbollit skocez, me skuadrën e Hearts, që kryeson kampionatin dhe është shumë pranë fitimit të titullit kampion.Skuadra e talentit shqiptar, arriti një fitore të artë pasditen e sotme ndaj Hibernian me rezultatin 1 me 2, ku protagonist u bë edhe 24-vjeçari.

Ai u aktivizua në startin e pjesës së dytë, teksa në minutën e 86-të, asistoi për golin e fitores të shënuar nga Spital.Ky ishte asisti i dytë në 17 aktivizime në kampionat për shqiptarin. Kerjota u largua nga akademia e Vllaznisë që në moshën 17-vjeçare në vitin 2018, për të provuar skuadra të ndryshme në futbollin italian në nivel akademish e më pas me skuadrat e të rriturve. Në sezonin e kaluar, sulmuesi anësor spikati me Sambenedeteze në Serinë D, duke qenë autor i 10 golave dhe 13 asisteve, që ndihmuan këtë ekip të ngjitej në Serinë C, teksa falë performancës së tij arriti të transferohej te skocezët e Herats, ku është shumë pranë fitimit të titullit kampion.

Skuadra e tij kryeson me 73 pikë, 3 më shumë se Sëlltiku i vendit të dytë, dhe 4 më shumë se Rejnxhërs që mban vendin e tretë kur kanë mbetur edhe 4 ndeshje nga fundi i kampionatit.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu