Autoritetet kanadeze hetojnë të shtënat pranë konsullatës amerikane në Toronto
Policia njofton se nuk ka pasur të plagosur pasi një person qëlloi me armë zjarri jashtë konsullatës së SHBA-së në Toronto në orët e para të mëngjesit të së martës. Incidenti është aktualisht nën hetim nga autoritetet kanadeze.
Policia në Toronto, Kanada, ka njoftuar se janë dëgjuar të shtëna me armë pranë konsullatës së Shteteve të Bashkuara në qytet. Nuk raportohet për të plagosur, dhe autoritetet thonë se incidenti është ende nën hetim.
Në një postim në rrjetet sociale, policia lokale tha se reagoi ndaj raportimeve për një incident në orën 5:29 të mëngjesit me orën lokale (09:29 GMT) të së martës dhe se në vendngjarje u gjetën prova që tregonin se ishte qëlluar me armë zjarri.
Më vonë, kryesuperintendenti Chris Leather i Policisë Mbretërore Kanadeze (RCMP) tha se të shtënat po hetohen si një “incident i sigurisë kombëtare”. Kryeministri kanadez Mark Carney gjithashtu lëshoi një deklaratë duke premtuar se përgjegjësit do të mbahen përgjegjës.
“Është jashtëzakonisht shqetësuese,” tha Carney. “Ne do të përdorim të gjitha burimet tona për të siguruar që autorët të përballen me gjithë peshën e drejtësisë.”
Deri tani nuk është identifikuar asnjë i dyshuar, dhe nuk është përcaktuar ende asnjë motiv për sulmin.
Megjithatë, të shtënat ndodhin në një kohë tensionesh të rritura mes SHBA-së dhe Kanadasë, dhe politikanët lokalë kanë dënuar çdo akt dhune.
“Të shtënat që ndodhën herët këtë mëngjes në konsullatën amerikane janë një akt absolutisht i papranueshëm dhune dhe frikësimi ndaj miqve dhe fqinjëve tanë amerikanë,” tha në një deklaratë kryeministri i provincës së Ontarios, Doug Ford.
“Të gjithë, në çdo nivel qeverisjeje dhe në të gjithë Kanadanë, duhet ta bëjnë të qartë se nuk ka asnjë tolerancë për një sjellje të tillë kërcënuese dhe të rrezikshme.”
Policia e Torontos ka publikuar gjithashtu fotografi të një makine SUV Honda të bardhë, për të cilën thotë se transportonte dy të dyshuar, të cilët dolën për pak çaste nga automjeti dhe qëlluan drejt konsullatës.
Departamenti Amerikan i Shtetit tha se po e ndjek nga afër situatën dhe është në kontakt me autoritetet kanadeze.
Edhe pse detajet mbi incidentin janë ende të pakta, të shtënat ndodhën në një kohë kur ka reagime të forta publike pas luftës së nisur nga SHBA dhe Izraeli kundër Iranit.
Të shtunën e kaluar, për shembull, protesta dhe kundër-protesta u zhvilluan jashtë konsullatës amerikane në Toronto. Disa demonstrues u bënë thirrje njerëzve të thonë “jo një lufte të padrejtë”, ndërsa të tjerë e vlerësuan përpjekjen amerikano-izraelite si një “mision shpëtimi”.
Pas të shtënave, siguria është rritur jashtë objekteve diplomatike amerikane dhe izraelite në Toronto.
Raportimet për të shtëna të martën vijnë pasi tre sinagoga në zonën e madhe të Torontos (GTA) janë goditur me armë zjarri gjatë një jave. Në asnjërin nga këto raste nuk pati të plagosur.
Në fillim të marsit, mediat lokale raportuan gjithashtu se të shtëna me armë goditën një palestër në pronësi të një iraniani në lagjen Thornhill.
Kryetarja e bashkisë së Torontos, Olivia Chow, reagoi ndaj incidentit të së martës duke dënuar çdo akt antisemit në sfondin e luftës.
“Konsullata amerikane u qëllua me armë. Kjo vjen pas të shtënave ndaj sinagogave,” tha Chow. “Kjo nuk mund të tolerohet.”
Ndërkohë, ministri kanadez i Sigurisë Publike Gary Anandasangaree i quajti raportimet për të shtëna “absolutisht të papranueshme”.
“Kanadaja nuk do të tolerojë kurrë frikësim dhe dhunë të çfarëdo lloji, përfshirë ndaj miqve tanë amerikanë në Kanada,” tha ai në një postim në rrjetet sociale.
Ndërkohë, policia në Norvegji raportoi se gjatë fundjavës ndodhi një shpërthim në ambasadën amerikane në Oslo.
Autoritetet thanë se incidenti po hetohet si një akt i mundshëm terrorizmi, megjithëse po shqyrtohen edhe motive të tjera të mundshme.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.