“Autostrada u bllokua, dihej që do ndodhte diçka”, Meçe për shpërthimin në Gërdec: Prokuroria e Berishës ka deformuar hetimin!
Analisti Arben Meçe thotë se autostrada Tiranë-Durrës u bllokua nga policia para se të ndodhte shpërthimi në Gërdec.
Në emisionin “Real Story” në ABC News, Meçe u shpreh se dihej që do ndodhte diçka atë ditë.
Sipas Meçes, prokuroria asokohe që kontrollohej nga Sali Berisha, deformoi hetimet.
“Gati gjysmë ore para se të bëhej shpërthimi i madh, Polica e Shteti ka bërë bllokimin e autostradës, e ka bllokuar në të dyja drejtimet. Në këtë periudhë, në autostradë nuk ka lëvizur asnjë makinë, kam qenë në lëvizje. Unë njihja policin dhe kalova. Arsyetimi i policisë ishte, po ndodh diçka. Kjo e vërtetë ishte e fshehur nga banorë të Gërdecit, është manipuluar nga prokuroria. Ky, diku te 30 minuta, ka qenë momenti i përshtatshëm për të larguar njerëzit. Nëse nuk janë vrarë 300 veta, nuk ishte sepse ishte e shtunë ose e dielë, nuk kishte orar atje. Këta, 26 që u vranë, nuk ishin njoftuan ose nuk arritën dot të dilnin. Policia e Shtetit bllokoi rrugën 40 minuta përpara. Të bllokosh rrugën 40 minuta përpara, e di që po ndodh diçka. Ishte një telefonatë, largon njerëzit, ishte akt kërcënues, ishte defekt teknologjik? Pra, edhe shpërthimi ka qenë i njohur, nuk ka qenë aksidental. Janë 3 raste që janë flagrante të prokurorisë së Berishës, 21 janari, kemi Gërdecin, kemi edhe ngjarjen që ndodhi në Dibër, ku prokuroria vuri në përgjim infrastrukturën e PS, është dosja 128 dhe. Janë flagrante kur prokuroria është vendosur në dispozicion në politikës. Këto raste kanë njerëz, kanë autor. Çuditërisht, të treja janë në favor të këtij njeriu”, theksoi ai.
