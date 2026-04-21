🌦️
Tiranë 15°C · Rrebesh i lehtë 21 April 2026
S&P 500 7,089 ▼0.28%
DOW 49,356 ▼0.18%
NASDAQ 24,351 ▼0.22%
NAFTA 90.99 ▲4.08%
ARI 4,716 ▼2.33%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1786 EUR/GBP 0.8711 EUR/CHF 0.9206 EUR/ALL 95.7963 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3790 EUR/TRY 52.8379 EUR/JPY 186.91 EUR/CAD 1.6123 EUR/USD 1.1786 EUR/GBP 0.8711 EUR/CHF 0.9206 EUR/ALL 95.7963 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3790 EUR/TRY 52.8379 EUR/JPY 186.91 EUR/CAD 1.6123
₿ CRYPTO
BTC $75,773 ▲ +0.01% ETH $2,314 ▼ -0.05% XRP $1.4263 ▲ +0.09% SOL $85.5400 ▼ -0.3%
21 Apr 2026
Breaking
Publikohet kalendari i maturës shtetërore 2025/2026: Provimet nisin më 6 qershor Deputeti i LVV-së: Hashim Thaçin do ta presë i njëjti fat si Naim Murselin, burgim i përjetshëm Haxhiu takim me përfaqësuesin e SHBA-së në NATO: Mbështetja e Amerikës jetike për Kosovën! Restaurimi i Kishës së Profetit Ilias në Lekël, rikthim i një monumenti kulture pas zjarreve Skuadër e gjymtuar, si Bylisi mbijetoi ndaj Partizanit
Menu
Politika

Avokati i Popullit, Komisioni i Ligjeve zhvillon seancat dëgjimore me kandidatët për Komisionerë

· 2 min lexim

Komisioni për Çështjet Ligjore dhe Administratën Publike, në cilësinë e komisionit përgjegjës, ka zhvilluar sot seancat dëgjimore me kandidatët që synojnë plotësimin e dy vakancave për Komisionerë në Zyrën e Avokatit të Popullit.

Mbledhja u drejtua nga kryetari Ulsi Manja, i cili sqaroi procedurën ligjore të ndjekur pas përfundimit të mandatit të komisionerëve të deritanishëm, Ahmet Prençi dhe Olta Aliaj. Manja njoftoi se institucioni i Avokatit të Popullit ka përcjellë tashmë pranë Komisionit listën zyrtare dhe vlerësimin paraprak për kandidaturat, të ndara sipas seksioneve specifike.

Kandidaturat për Seksionet përkatëse

Gjatë dëgjesës u bënë publike emrat e kandidatëve që garojnë për dy seksione kyçe të institucionit:

Në këtë seksion, i cili mbulon mbrojtjen nga trajtimi ose dënimi i egër, çnjerëzor dhe poshtërues, garojnë:

Ahmet Prençi

Majlind Shkira

Firdes Shuli

Aldo Meçi

2. Mbrojtja dhe promovimi i të drejtave të fëmijëve:

Për këtë pozicion, kandidatët e vlerësuar janë:

Gentjana Zeneli

Jetmira Rragami

Alma Faskaj

(Kandidatja Kejsi Rizo, megjithëse pjesë e listës, nuk u paraqit në seancën dëgjimore)

Prezantimi i platformave

Kandidatët e pranishëm bënë një ekspoze të detajuar të formimit të tyre profesional dhe prezantuan platformat e tyre mbi vizionin për rolin e komisionerit. Diskutimet u përqendruan në funksionimin efikas të institucionit të Avokatit të Popullit dhe sfidat që presin këto seksione në mbrojtjen e të drejtave të njeriut.

Pas prezantimeve, kandidatët iu përgjigjën pyetjeve të deputetëve lidhur me qasjen e tyre ndaj rasteve specifike dhe integritetin institucional.

Hapi i radhës

Në përfundim të seancës, kryetari Ulsi Manja njoftoi se Komisioni do të vijojë në mbledhjet e ardhshme me procesin e përzgjedhjes së emrave fitues. Kandidaturat e përzgjedhura nga Komisioni i Ligjeve do t’i dërgohen më pas Kuvendit për shqyrtim dhe votim final në seancë plenare.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu