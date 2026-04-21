Avokati i Popullit, Komisioni i Ligjeve zhvillon seancat dëgjimore me kandidatët për Komisionerë
Komisioni për Çështjet Ligjore dhe Administratën Publike, në cilësinë e komisionit përgjegjës, ka zhvilluar sot seancat dëgjimore me kandidatët që synojnë plotësimin e dy vakancave për Komisionerë në Zyrën e Avokatit të Popullit.
Mbledhja u drejtua nga kryetari Ulsi Manja, i cili sqaroi procedurën ligjore të ndjekur pas përfundimit të mandatit të komisionerëve të deritanishëm, Ahmet Prençi dhe Olta Aliaj. Manja njoftoi se institucioni i Avokatit të Popullit ka përcjellë tashmë pranë Komisionit listën zyrtare dhe vlerësimin paraprak për kandidaturat, të ndara sipas seksioneve specifike.
Kandidaturat për Seksionet përkatëse
Gjatë dëgjesës u bënë publike emrat e kandidatëve që garojnë për dy seksione kyçe të institucionit:
Në këtë seksion, i cili mbulon mbrojtjen nga trajtimi ose dënimi i egër, çnjerëzor dhe poshtërues, garojnë:
Ahmet Prençi
Majlind Shkira
Firdes Shuli
Aldo Meçi
2. Mbrojtja dhe promovimi i të drejtave të fëmijëve:
Për këtë pozicion, kandidatët e vlerësuar janë:
Gentjana Zeneli
Jetmira Rragami
Alma Faskaj
(Kandidatja Kejsi Rizo, megjithëse pjesë e listës, nuk u paraqit në seancën dëgjimore)
Prezantimi i platformave
Kandidatët e pranishëm bënë një ekspoze të detajuar të formimit të tyre profesional dhe prezantuan platformat e tyre mbi vizionin për rolin e komisionerit. Diskutimet u përqendruan në funksionimin efikas të institucionit të Avokatit të Popullit dhe sfidat që presin këto seksione në mbrojtjen e të drejtave të njeriut.
Pas prezantimeve, kandidatët iu përgjigjën pyetjeve të deputetëve lidhur me qasjen e tyre ndaj rasteve specifike dhe integritetin institucional.
Hapi i radhës
Në përfundim të seancës, kryetari Ulsi Manja njoftoi se Komisioni do të vijojë në mbledhjet e ardhshme me procesin e përzgjedhjes së emrave fitues. Kandidaturat e përzgjedhura nga Komisioni i Ligjeve do t’i dërgohen më pas Kuvendit për shqyrtim dhe votim final në seancë plenare.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.