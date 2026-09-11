Avokati i Popullit: Ulja retroaktive e koeficienteve të zyrtarëve publikë mund të cenojë sigurinë juridike dhe pronën
Përmes këtij opinioni Avokati i Popullit do të ofroj qëndrimin e përgjithshëm lidhur me procesin e uljes së koeficienteve të disa zyrtarëve publik pas caktimit fillestar të tyre me hyrjen në fuqi të Ligjit nr. 08/L-196 për Pagat në Sektorin Publik (Ligji për Paga), në dritën e garancive kushtetuese dhe ligjore sa i përket të drejtave dhe lirive themelore të njeriut.
Avokati i Popullit, duke pasur parasysh faktin se për çështjen e theksuar më sipër ka pranuar disa ankesa, e po ashtu duke pasur parasysh faktin se rrethanat e tilla i përfshinë një numër relativisht të madh të zyrtarëve publik, ka hapur rast sipas detyrës zyrtare, me qëllim të analizimit dhe hetimit të çështjes së korrigjimit/uljes së koeficienteve, pas caktimit fillestar të tyre me rastin e hyrjes në fuqi të Ligjit për Paga.
Avokati i Popullit vlerëson se procesi i ndryshimit të koeficientëve është proces administrativ, i cili duhet të zhvillohet në pajtim të plotë me dispozitat e Ligjit për Procedurën e Përgjithshme Administrative.
Avokati i Popullit konsideron se koncepti i pritshmërisë së ligjshme dhe të arsyeshme dhe i sigurisë juridike u mundësojnë subjekteve që veprimet e tyre t’i bazojnë në përcaktimet ligjore dhe rrethanave të përcaktuara në dispozita ligjore, e po ashtu t’i realizojnë të drejtat e tyre që rrjedhin nga dispozitat e theksuara ligjore.
Avokati i Popullit thekson se veprimet administrative me efekt retroaktiv duhet të jenë të bazuara qartësisht në dispozita ligjore, e që në rastin konkret është e paqartë apo e pavërejtur nëse veprimet e organeve të administratës kanë pasur parasysh dispozitat e Ligjit për Procedurën e Përgjithshme Administrative, kur kanë korrigjuar/ulur koeficientet e zyrtarëve publik.
Në këtë drejtim ,Avokati i Popullit nuk ka arritur të vërejë nëse efekti retroaktiv i ndryshimit të koeficienteve të zyrtarëve publik, është bërë sipas kushteve të përcaktuara në dispozitat e Ligjit për Procedurën e Përgjithshme Administrative, që rregullojnë çështje e anulimit të akteve administrative me efekt retroaktiv.
Lidhur me këtë çështje, Avokati i Popullit konsideron se zyrtarët publik nuk duhet të ndihen të pasigurt se ndaj tyre do merren masa për ndryshimin e gjendjes ekzistuese të koeficientit dhe pagës, pa u plotësuar kushtet dhe procedurat e përcaktuara sipas dispozitave ligjore. Në këtë formë do ruhej parimi i sigurisë juridike dhe pritshmërisë legjitime, të cilat nënkuptojnë se rrethanat juridike ndaj zyrtarëve publik mund të ndryshojnë vetëm sipas kushteve dhe procedurave të përcaktuara qartë me dispozita ligjore.
Përfundimisht, Avokati i Popullit konsideron se veprimet e tilla të Departamenti për Menaxhimin e Zyrtarëve Publikë (DMZP) dhe institucioneve të tjera, punonjësit e të cilave kanë parashtruar ankesë në Institucionin e Avokatit të Popullit, duhet të bartin në vete frymën e sundimit të ligjit si dhe të jenë në pajtim me konceptin e pritshmërisë së ligjshme dhe të arsyeshme dhe të sigurisë juridike.
Prandaj, Avokati i Popullit vlerëson se në rastin konkret detyrimi i punonjësve që t’i kthejnë në mënyrë retroaktive diferencën e pagës për shkak të ndryshimit të koeficientit të tyre, nuk duket se në vete bartin frymën e sundimit të ligjit dhe të konceptit të pritshmërisë së ligjshme dhe të arsyeshme dhe të sigurisë juridike, e po ashtu duket se ka reflektuar edhe në cenimin e pronës së tyre. /Telegrafi/
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