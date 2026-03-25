Tiranë 7°C · Kthjellët 25 March 2026
S&P 500 6,592 ▲0.54%
DOW 46,429 ▲0.66%
NASDAQ 21,930 ▲0.77%
NAFTA 90.96 ▲0.71%
ARI 4,507 ▼0.99%
EUR/USD 1.1597 EUR/GBP 0.8655 EUR/CHF 0.9151 EUR/ALL 95.9660 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4136 EUR/TRY 51.4683 EUR/JPY 184.13 EUR/CAD 1.5951
BTC $71,338 ▲ +0.78% ETH $2,171 ▲ +0.42% XRP $1.4165 ▲ +0% SOL $91.6800 ▲ +0.75%
25 Mar 2026
“Shanset janë 50 me 50…”, kapiteni Gjimshiti nuk i trembet Polonisë: Jemi gati Polonia me tifoz special në ndeshjen me Shqipërinë, në “PGE Narodowy” do të jetë prezent edhe presidenti Karol Nawrocki Trump në vizitë zyrtare në Kinë në maj SHBA kërcënon Iranin me sulme të intensifikuara Melania Trump shoqërohet në Shtëpinë e Bardhë nga një&#8230; robot android!
Ekonomia

Banka e Shqipërisë licenson bankën e parë digjitale në vend

· 1 min lexim

Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë miratoi sot licensimin e aktivitetit të “Jet Bank”, banka e parë digjitale në Shqipëri.

Sipas njoftimit të BSH-së, kjo bankë do të ushtrojë veprimtaritë financiare në përputhje me kushtet dhe kërkesat e licensës së miratuar nga Banka e Shqipërisë.

Kjo bankë synon të sjellë një model inovativ të shërbimeve financiare, të ndryshëm nga modelet tradicionale bankare, duke u fokusuar në teknologjinë dhe aksesin e thjeshtuar për klientët.

Zgjerimi i tregut bankar me një bankë të këtij profili pritet të rrisë konkurrueshmërinë ndërmjet aktorëve ekzistues, duke kontribuar në uljen e kostove dhe tarifave të shërbimeve bankare për qytetarët dhe bizneset.

Aktualisht, në Shqipëri operojnë 11 banka. Me miratimin e bankës së re, ky numër rritet në 12.

Lexo Gjithashtu