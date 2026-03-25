Banka e Shqipërisë licenson bankën e parë digjitale në vend
Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë miratoi sot licensimin e aktivitetit të “Jet Bank”, banka e parë digjitale në Shqipëri.
Sipas njoftimit të BSH-së, kjo bankë do të ushtrojë veprimtaritë financiare në përputhje me kushtet dhe kërkesat e licensës së miratuar nga Banka e Shqipërisë.
Kjo bankë synon të sjellë një model inovativ të shërbimeve financiare, të ndryshëm nga modelet tradicionale bankare, duke u fokusuar në teknologjinë dhe aksesin e thjeshtuar për klientët.
Zgjerimi i tregut bankar me një bankë të këtij profili pritet të rrisë konkurrueshmërinë ndërmjet aktorëve ekzistues, duke kontribuar në uljen e kostove dhe tarifave të shërbimeve bankare për qytetarët dhe bizneset.
Aktualisht, në Shqipëri operojnë 11 banka. Me miratimin e bankës së re, ky numër rritet në 12.
