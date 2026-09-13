Bankwatch dhe ASP i propozojnë DRI-së dhjetë revizione: nga TE Pljevlja te terminali LNG në Tivar
Podgoricë — Rrjeti CEE Bankwatch dhe Akcioni për Drejtësi Sociale (ASP) i kanë dorëzuar Institucionit Shtetëror të Revizionit (DRI) propozime temash për Planin Vjetor të Revizioneve për vitin e ardhshëm, me fokus te projektet më të mëdha infrastrukturore, energjetike dhe mjedisore, menaxhimi i financave publike dhe përdorimi i fondeve të rëndësishme të Bashkimit Europian.
Debati publik në kuadër të të cilit mund të dorëzohen propozime zgjat edhe dy ditë. Temat e propozuara përfshijnë rikonstruksionin ekologjik të Termocentralit të Pljevlës, terminalin LNG dhe infrastrukturën e gazit në Tivar, përdorimin e mjeteve nga Korniza Investuese e Ballkanit Perëndimor (WBIF), kostot e segmentit të parë të autostradës Smokovac-Mateševo, investimet kapitale të Komunës së Budvës, blerjen e letrave me vlerë nga Qeveria, projektin e inceneratorit të mbetjeve në Podgoricë, përdorimin e fondeve të BE-së për krizën energjetike, zbatimin e Agjendës së Reformave dhe efikasitetin e sistemit të vlerësimit të ndikimit në mjedis.
Vëmendje të veçantë, sipas organizatave, meriton rikonstruksioni ekologjik i TE Pljevlës — projekt kostot e të cilit, sipas të dhënave të EPCG-së, janë rritur nga 54,5 milionë eurot e kontraktuara fillimisht në rreth 65,5 milionë euro deri në mesin e këtij viti. Organizatat kërkojnë të përcaktohet në mënyrë të pavarur nëse mjetet janë përdorur në mënyrë ekonomike dhe efikase dhe sa është përfitimi real nga investimet totale.
Mes prioriteteve është edhe revizioni i aktiviteteve të shtetit lidhur me terminalin LNG në Portin e Tivarit dhe infrastrukturën shoqëruese të gazit — një projekt për të cilin, nga viti 2023 e këndej, janë lidhur disa memorandume dhe marrëveshje, edhe pse terminali nuk është parashikuar në Planin Hapësinor të Malit të Zi. Organizatat vlerësojnë se duhet të gjykohet nëse vendimet janë bazuar në analiza të besueshme ekonomike dhe nëse janë në përputhje me politikën energjetike dhe klimatike të shtetit.
Propozimet përfshijnë gjithashtu revizionin e përdorimit të 30 milionë eurove ndihmë nga BE për zbutjen e pasojave të krizës energjetike — për një pjesë të konsiderueshme të të cilave, sipas gjetjeve të mëparshme të DRI-së dhe analizave të shoqërisë civile, nuk ka qenë e mundur të përcaktohet destinacioni përfundimtar apo rezultatet e arritura. “CEE Bankwatch Network dhe Akcioni për Drejtësi Sociale presin që DRI, përmes zgjedhjes së temave për vitin e ardhshëm, të kontribuojë më tej në transparencë, përgjegjësi dhe menaxhim më efikas të burimeve publike, si dhe në forcimin e besimit të qytetarëve te institucionet e sistemit”, thuhet në njoftim.
Burimi: RTCG
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